Esperanza Gómez es una de las famosas más reconocidas del país, pues durante unos años fue una de las actriz para adultos más conocidas de la industria. Actualmente, ella ya no trabaja en la industria del porno y se dedica a sus negocios y la creación de contenido en redes.

La caldense suele ser muy transparente al hablar de las cosas que vivió en la industrial del porno y en una entrevista con la emisora 'Radioacktiva' confesó cuáles fueron los actores con los que disfrutó más mientras grababa las escenas para adultos.



“De los actores favoritos con los que yo he compartido escenas, los que me han hecho disfrutar más durante las escenas son dos: Keiran Lee y Johnny Sins, son mis dos actores favoritos”, reveló Gómez.



Asimismo, añadió: “Justin Slayer, en su época, me dio súper duro, además que tiene una manguera que parece de bombero, es bastante rudo el negro, pero es muy buen catre”.

¿Quiénes son los actores que mencionó Gómez?

Estos actores son bastante reconocidos en la industria del porno, incluso, algunos de ellos han llegado a ganar diferentes premios por las películas para adultos que han realizado.

Johnny Sins

Steve Wolfe, más conocido por su nombre artístico Jhonny Sins, es un actor pornográfico estadounidense. Él ha realizado más de 2000 películas para adultos desde 2006.



Además, ha sido nominado al premio AVN como Mejor Actor del año en el 2015. En 2016, ganó el premio XBIZ en la categoría Best Sex Scene - Vignette Release por Let’s Play Doctor.



Por otro lado, en el 2017, Sins y su pareja, Kissa Sins, quien también es actriz porno, fundaron su propia compañía de producción, Sins Life.

Justin Slayer

Su nombre artístico es Justin Slayer y comenzó su carrera en la industria del cine para adultos en 2003 y se convirtió en uno de las actores más destacados. Asimismo, han dirigido y producido varios proyectos en el género.



También, ha sido nominado a numerosos premios y en el 2007 ganó los premios Adult Video News Awards y en el 2009 los premios AVN.



Keiran Lee

Adam Diksa, más conocido por su nombre artístico Keiran Lee, es un actor, director y productor pornográfico inglés. Se cree que es uno de los actores mejores pagados. Por otro lado, ha actuado en más de 3.500 videos porno y se ha llevado premios como el AVN al Artista Masculino Favorito en 2017.

