El increíble regalo que Epa Colombia le hizo a su novia

La influenciadora ‘Epa Colombia’ compartió en sus historias de Instagram el regalo que le dio a su novia.



No se sabe si existió algún motivo en particular para el regalo o si se trató de un detalle particular.

En el video se puede ver cómo Daneidy Barrera le venda los ojos a la jugadora Diana Celis, su pareja, mientras le dedica unas emotivas palabras y la lleva de las manos hacía un concesionario de la marca ‘BMW’, en la ciudad de Bogotá.

“Tu has estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida (...) tú me has visto caer, llorar y levantarme. Te voy a dar este regalo porque mereces todo lo bonito que está pasando en mi vida”, comenzó diciendo la influenciadora.

En el lugar, ‘Epa Colombia’ llevó a su novia hasta un rincón del concesionario donde estaba el regalo: una moto que, al parecer, es de la línea ‘Urban Mobility’.



El precio de estos modelos de motos pueden oscilar entre los 47 y los 49 millones de pesos.



Más adelante, la influenciadora mostró una foto de su pareja subida en la moto y, finalmente, se despidió de sus seguidores.

