Video: en pleno cumpleaños, mujer le canta a su novio por infidelidad con su prima

Las redes sociales y en especial TikTok han sido testigos de historias de amor y desamor tan absurdas que se vuelven virales, como el caso de la chica que bloqueó a su exnovio de todas las redes sociales, pero seguía recibiendo mensajes a través de transferencias por Nequi.



(Lea también: Mujer bloqueó a su exnovio de todas sus cuentas, pero él le sigue escribiendo por Nequi).

Esta, sin embargo, es una historia distinta, de venganza y redención, pues muestra el día en que Nathaly Campoverde, una mujer boliviana, le organizó una fiesta de cumpleaños a su novio para sacarle en cara que sabía que la estaba engañando con su prima.



El video, grabado por uno de los invitados a la fiesta, muestra a la joven pareja parada atrás del pastel, la gaseosa y los regalos, y al frente de los globos con el número ‘24’.



En el fondo empiezan a sonar ritmos de bachata, y Nathaly agarra el micrófono, mira al que era su novio y le dice: “Amor, esto es para ti”, y empieza a cantar la primera estrofa de la canción ‘Infiel’, de Daniel Calderón.



(Relacionado: Mujer demolió la casa de su ex suegro porque él le pidió que le desocupara).



“Yo que me moría por ti,

Yo que por ti todo arriesgué,

Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno,

Jamás te traicioné”.



Hasta este punto, el joven, ingenuo, sonreía viendo a su pareja cantar, haciendo un gran papel de enamorado.



“Tú naciste para mentir,

Pero es que la vida es así,

Pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas,

Y ya te descubrí.”



Ya en este punto las cosas le parecían al novio un poco extrañas, así que hacía pausas para mirar a los invitados, tratando de entender lo que Nathaly le quería decir. Ella, simplemente, llegó al coro.



“¡Infiel!

¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver,

a lastimar mis sueños y a engañarme otra vez?

Puedes marcharte, contigo no voy a volver.”



La música se detuvo. “¿Qué creíste? ¿qué nunca me iba a dar cuenta de que me engañas con mi prima?”, preguntó la joven, ya sin música. El hombre, acorralado, empezó a preguntar “¿Cuál prima?”, a lo que Nathaly respondió rápidamente “¡Karen! ¡Karen! Para que se den cuenta de lo que él está haciendo”, hablándole a los invitados de la fiesta.

(De interés: Video: boda con show de 'Shrek' se hace viral en las redes sociales: 'Es un sueño').



Los comentarios del clip se llenaron de internautas apoyando a la joven engañada. “Adoro los finales felices, pero faltó proyectar fotos y videos para hacerlo quedar peor”, “Cuando me sean infiel no diré nada, pero habrá señales”, “No podemos negar que tiene un gran talento, hermosa voz”, “Ahora que cante la prima”, y hasta “Eso no es raro en las primas, hay una en mi familia que desde que estaba embarazada se veía con mi marido, y ella era la santa y yo la loca”, se puede leer en las opiniones bajo el video.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en El Tiempo

'Ni siquiera yo me había permitido contar': Endry Cardeño explota contra Diego Trujillo

Las razones por las que Steve Jobs le prohibía a sus hijos el uso de dispositivos

Compartiremos el mundo con los robots, una empresa creará 10.000 humanoides para 2025