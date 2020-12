Video viral: la novia que acepta invitación a comer pan con gaseosa

El amor verdadero es incondicional sin importar las condiciones. Así lo ha demostrado un hecho ocurrido en Colombia y que quedó registrado en un vídeo que se viralizó en redes sociales.



En este se observa a una mujer sentada en una panadería junto a su pareja, un joven que está pasando por una mala racha económica.



El supuesto novio, que al parecer la está grabando a escondidas, le dice a la joven que le tocó hacer unos pagos y se quedó sin plata.



"Si usted quiere nos podemos sentar aquí y pedimos una gaseosa, un pan o algo. Si no quiere, vamos para la casa entonces", le dice el hombre.



La mujer, que está escuchándolo atentamente, le sonríe y le confiesa que tiene ganas de llorar debido a que, según ella, su pareja "se esfuerza mucho".



Además, conmovida con su ofrecimiento, le asegura que el plan de la panadería está perfecto y que haría cualquier actividad con él "así sea en un parque sentados".



"Para divertirse no hay que salir a lugares caros, o cosas así ¿si me hago entender?", le dijo la joven previo a pedirle un abrazo.



La publicación, que ya cuenta con millones de reproducciones y más de 90.000 'Me gusta, está acompañada de la siguiente frase: “Aquella que te comprende y por más humilde que sea la ocasión, esa es la indicada”.



La humildez y sencillez de la joven ha sido aplaudida en las redes sociales. "Esa mujer te ama. Valórala, respétala y nunca le falles", "La humildad lo hace todo", "Ejemplo para todas las mujeres. Hoy en día no miran los sentimientos sino la billetera", son algunos de los mensajes que se leen en medio de los más de 17 mil comentarios.



