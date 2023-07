Rosalía y Rauw Alejandro, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la farándula, pues a través de sus redes sociales demostraban todo el amor que se tenían.



En el mes de marzo, la pareja anunció su compromiso por medio de las diferentes redes sociales y la noticia emocionó a sus fans. Pero este 25 de julio, la revista 'People' anunció su ruptura.



Según la información dada por al revista, el cantante de 'Punto 40' le habría sido infiel a la española. Esta información se complementó con un hilo de Twitter en el que una mujer aseguró que ella y su amiga habían estado con Rauw en su concierto en México.



“Ella estuvo en el backstage, pudo conocer a su artista top, disfrutó el concierto y cuando terminó: adivinen. Sí, Venita se fue con el susodicho. Pasaron la noche juntos y después cada uno por su cuenta”, afirmó Juliana García, en la red social.



En medio de las reacciones de los seguidores de Rosalía y Rauw, se filtró un video en el que se observa a Sebastián Yatra hablado sobre la relación de esta pareja y también sobre la relación de Evaluna y Camilo.



Estas imágenes fueron captadas sin que el cantante de 'Tacones rojos' se diera cuenta, pues se trataría de una cámara oculta.



Mientras habla con una presentadora argentina, Susana Giménez, este le dice: "Estos manes, ni Camilo ni Rauw están enamorados. Yo me he dado cuenta en todos estos años que he trabajado en la industria", puntualiza el artista.

Mientras habla con una presentadora argentina, Susana Giménez, este le dice: "Estos manes, ni Camilo ni Rauw están enamorados. Yo me he dado cuenta en todos estos años que he trabajado en la industria", puntualiza el artista. A lo que esta mujer reacciona con sorpresa: "¿qué?".



Tras realizar una búsqueda en la web, se pudo confirmar que este video fue grabado en el año 2022 y que hizo parte de una campaña del artista para lanzar su sencillo 'Tv'.



"Dile a tu papá que te mudas pa’ Medallo conmigo. Dile a tu mamá que esto es serio, que no somos amigos. Ni Camilo ni Rauw están tan enamoraos, que me junten varias vidas, me las paso a tu lao'", dice la canción.

