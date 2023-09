Sentirse orgulloso es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios. Muestra de ello es la joven argentina que se hace llamar Milagros en Twitter, ahora “X”, quien se dijo orgullosa de su papá, quien es un piloto.

Mediante una publicación en dicha plataforma, la joven compartió un video en el que su papá habló frente a los tripulantes de un avión, a quienes les confesó que se jubilaba tras 42 años de servicio en Aerolíneas Argentinas, una línea aérea de la República Argentina dedicada al transporte comercial de pasajeros y de carga.

¡Más de 42 años de servicio en Aerolíneas Argentinas!

Milagros confirmó que su papá se jubiló tras 42 años de servicio y también detalló que su papá apenas cumplió 65 años, por lo que se deduce que entró a trabajar a los 23.



En el video compartido por la joven, se observa que su padre se dirige a los tripulantes en agradecimiento, y éstos aplauden. Pero un gesto que volvió emotivo el momento, fue que el entonces piloto confesó haber llorado minutos antes.

“Hace rato me busqué un lugarcito en el avión para ponerme a llorar un poco y por eso ahora puedo hablar, si no, hubiese sido imposible”, dijo.



Acto seguido, Pablo, que es el nombre del señor, comentó que la empresa lo formó y tuvo la fortuna de volar con una tripulación que describió como increíble.



“Para mí es un equipo increíble, me hicieron pasar unos días increíbles, ojalá muchos compañeros tengan esa fortuna también”, aseguró.



Pablo finalizó su discurso agradeciendo a su familia y aprovechó para desearle suerte a los próximos pilotos.

Ayer se jubiló mi papá después de volar más de 42 años en Aerolíneas Argentinas. No me alcanzan las palabras para describir el orgullo que siento por él ❤️ pic.twitter.com/Vd8q0CnuxN — Milagros 🐊 (@garciamili) September 3, 2023

¿A cuántas horas de vuelo equivalen 42 años de servicio?

Milagros detalló que su papá voló más de 22 mil 800 horas durante los más de 40 años de servicio en Aerolíneas Argentinas, por lo que expresó el orgullo que siente por él.



De igual forma respondió en un comentario que el último vuelo de su progenitor fue de Punta Cana a Buenos Aires, el pasado sábado 2 de septiembre.



Fueron varios usuarios los que externaron sus felicitaciones en los comentarios de la publicación de la joven: “Tu papá es orgullo para todos”, “Lo amo un montón. Dale un abrazo por mí”, “Felicidades, no imagino cuántas horas de vuelo”, “Admiración a tu papá. Me llevo sus palabras, espero tener su suerte”, “Felicitaciones y buen comienzo de etapa para Pablo”, entre otros.

EL UNIVERSAL (MÉXICO) / GDA