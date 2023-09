La gira 'Luis Miguel Tour' ha sido todo un éxito este año y ha marcado su regreso a los escenarios luego de haber estado 4 años fuera. Con esta, el arista espera visitar más de 60 países y hasta el momento ha logrado agotar la boletería en más de un concierto.

Recientemente, marcó un nuevo récord, esta vez en la plataforma de música en streaming Spotify, al ser el único latino en tener 25 canciones con más de 100 millones de reproducciones.



Además, el ‘sol de México’, anunció que visitará Colombia en 2024. En su regreso, también ha planeado conciertos en Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Nicaragua.



El intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ se presentará en Bogotá, en el escenario del Coliseo MedPlus, anteriormente llamado Coliseo Live. La cita será el próximo sábado 17 de febrero de 2024.



(Puede leer: ¡Confirmado! Luis Miguel se presentará en Bogotá: esto es todo lo que debe saber).

Facebook Twitter Linkedin

Luis Miguel Foto: Luis Miguel Oficial

El ‘regalito’ que le cayó al escenario al artista durante concierto en Chile

El artista ya cumplió un mes desde el inicio de su gira, y en redes sociales se ha viralizado un curioso momento que vivió durante su presentación en Chile.



En el clip, se puede ver que, mientras canta uno de sus temas, cae sobre el escenario —cerca de donde se encuentra parado el cantante— una prenda color negro.



Cuando el intérprete de ‘La chica del bikini azul’ se percata de esto, retrocede un poco, pisa la prensa sin querer y la levanta del suelo. Entonces, se da cuenta de que es el brasier de una de sus admiradoras.



(Además: Captan a Luis Miguel haciendo drama en su concierto en Chile).



El cantante mira la prensa, hace un gesto de sorpresa, se ríe y se la muestra a uno de los artistas de la banda que lo acompaña, quien también toma el suceso con humor.



El cantante retoma su interpretación del tema ‘Te propongo esta noche’.



En redes sociales, los usuarios también reaccionaron con humor ante el suceso: “Se nota que hace mucho no le pasa eso”, “No se lo esperaba” y “Hay no, sus gestos me matan. Qué hombre tan guapo”, son algunos de los cometarios que se pueden encontrar.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO

-Bad Bunny, Luis Miguel y Marc Anthony, los latinos más taquilleros

-Hospitalizaron a Luis Miguel en Chile: ¿hay riesgo de que cancele conciertos?

-IA fusionó el rostro de Don Ramón con Luis Miguel y el resultado fue impresionante