Recientemente, se viralizó un video en TikTok, donde se expone el caso de una niña que presenta una proliferación de piojos en su cabello.



Aunque la presencia de estos animales en el cuero cabelludo suele ser de las más comunes en la infancia, la situación de la menor aterrorizó a más de un internauta, debido a la exagerada acumulación de estos insectos en su cuero cabelludo.

La usuaria de la red @theliceangels, una esteticista que tiene un emprendimiento de productos y tratamientos para la caspa y la eliminación de los piojos en Texas, compartió con sus seguidores el penoso estado en el que se encontraba el pelo de la menor.



La pediculosis puede ser una molestia, no solo por la manera en la que se propaga, sino también por el constante picor que causa la infestación de estos insectos en la zona y que en ocasiones puede provocar pequeñas laceraciones por el fuerte rascado.



Si estos generan molestias apenas se adhieren, cómo será tener millones de piojos arrastrándose a lo largo del cabello durante tanto tiempo. Esto fue lo que se preguntó Miranda Davis, la CEO de 'The Lice Angels', al atender a la menor de manera gratuita, ya que esta aclara que la madre no tenía como costear el tratamiento que la institución de belleza ofrece, y a quien decidió ayudar al ver su estado de varios años, según el video.



En el clip, se evidencia la proliferación de los insectos en la zona capilar que queda detrás de la oreja y que da la impresión de ser una sustancia pegajosa en el pelo, sin embargo, lo más impresionante es la parte superior de la cabeza.



En la coronilla se puede visualizar de manera clara el tamaño de los piojos y cómo estos se desplazan por cada hebra, junto a los huevos que van dejando en la sección del cuero cabelludo.



Así mismo, la creadora de contenido que mencionó en su último clip que este caso "la hizo llorar", compartió en la red asiática cómo fue el proceso para eliminar los insectos y dejar el cabello totalmente limpio después de cuatro intensas sesiones de productos, debido a la gran cantidad de los mismos.



Los videos suscitaron varias reacciones entre algunos internautas, que se encontraban asombrados por la manera en la que la niña tenía su cabello infestado de estos parásitos, incluso hubo quienes resaltaron que ver el video les causó picazón en la cabeza.



"Yo no puedo creer esas cosas, eso pica demasiado como pueden estar tanto tiempo con eso"; "Uy, me pica la cabeza solo de verlo"; "Pero si estos piojos han estado viviendo en ella durante tanto tiempo, ¿no estarán infestados su hogar, su habitación, su ropa y su cama?"; "No puedo dejar de rascarme la cabeza"; "Dios, yo me habría rapado," fueron algunos de los comentarios más destacados.

