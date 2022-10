Todo parece indicar que las heroínas de cuatro patas sí existen: no solo se presentan en los momentos más oportunos, sino también de la manera más inesperada. Si no, que lo diga el hombre que fue, magistralmente, salvado por dos perritas que hicieron hasta lo imposible por frenar un robo a mano armada en un barrio de la capital argentina.



En video quedó captado el heroico momento en el que dos delincuentes, que se movilizaban en moto, intentaron robar a un hombre que se encontraba en una calle de la localidad de José León Suárez, en Buenos Aires; sin embargo, no contaban con que, a falta de vigilancia de las autoridades argentinas, dos perritas callejeras saldrían en defensa de la seguridad de los ciudadanos.

De acuerdo con los videos de una de las cámaras de seguridad del sector, el parrillero se bajó de la moto e, inmediatamente, apuntó con un arma de fuego al transeúnte a medida que intentaba acercarse para hurtar sus pertenencias.

La sorpresa se la llevó el ladrón cuando, con nada más que unos fuertes ladridos, unos filosos colmillos y, por supuesto, el amor por su comunidad, Malvina y Sofía salieron, de la nada, para enfrentar a los delincuentes y, posteriormente, frenar el hurto.

#INSEGURIDAD Perras callejeras justicieras: los animales evitaron un robo en Gorriti al 4200 #SanMartín. pic.twitter.com/Hgg0BkShwm — DataConurbano / NET (@DataConurbano) October 17, 2022

“Fuera, fuera”, son las dos palabras que se escucha decir al parrillero luego de que las perritas se acercaran corriendo hacia él en un valiente intento por detener el acto delictivo. Por supuesto, los ladrones no tuvieron más remedio que salir despavoridos de la escena.



Segundos después, Diego -como ha sido reconocido por los medios internacionales el sujeto que por poco se convierte en víctima de robo- aparece para acariciar a las perritas al tiempo que las felicita: “Muy bien, chicas, muy bien”.

De acuerdo con el periódico argentino ‘La Nación’, los vecinos relataron que tanto Malvina como Sofía y otro tercer perro que no aparece en el video, son cuidados por todo el barrio desde hace aproximadamente cinco años.

La víctima acarició y felicitó a las perritas tras el intento de robo. Foto: Twitter: @DataConurbano

Como si fuera poco, las mascotas acostumbran dormir en la puerta de la casa de la víctima, donde tienen algunas mantas para protegerse en las noches frías.



Tras la viralización del video en redes sociales, las autoridades de Buenos Aires han emprendido una implacable búsqueda para dar con los asaltantes que se movilizaban en un vehículo de alto cilindraje color blanco; mientras que, por el momento, las perritas se han convertido en toda una sensación en los medios nacionales e internacionales por la muestra de lealtad, valentía y compromiso que protagonizaron.

“Grandes, a menudo, los perros callejeros son los mejores guardianes”, “Qué hermosas perritas, por eso debemos amar, ayudar y respetar a estos hermosos peluditos” y “Los perros huelen la maldad”, son solo algunos de los comentarios de los internautas que han inundado las redes sociales.

