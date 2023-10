Video: detienen a drag queen por disfrazarse de Jesucristo y perrear en show

Este miércoles 4 de octubre, en Filipinas, fue detenida una drag queen por disfrazarse de Jesucristo y orar el padre nuestro durante uno de sus shows. Según el medio CNN Filipinas, el nombre real del artista drag es Amadeus Fernando Pagante, cuyo nombre artístico es Pura Luka Vega, y actualmente se encuentra bajo custodia de la Comisaría 3 del Distrito de Policía de Manila en Quiapo, Manila.

En una de sus presentaciones en el mes de julio, Pura Luka Vega se vistió como Jesús e interpretó una versión rockera de la oración “Ama Namin” (Padre Nuestro). Esta fue bastante sorpresiva para su público y varias personas se sintieron ofendidas.



Según el medio 'Sunstar', los devotos del Nazareno Negro, Hijos del Nazareno, presentaron una demanda contra Pura, diciendo que violó el artículo 201 del Código Penal Revisado y que atacó las creencias religiosas de los devotos.



(Lea también: Filtran las primeras fotografías de Cazzu y Christian Nodal con su hija).



El hombre fue acusado de "doctrinas inmorales, publicaciones y exhibiciones obscenas y espectáculos indecentes". Según el medio 'Excelsior', el artista de 33 años declaró que él no había hecho "nada malo" y que su detención ilustraba "el grado de homofobia" en el país.

Vale la pena mencionar que en el país asiático la mayoría de la población pertenece a la religión católica. Además, suelen rechazar la diversidad sexual.



Adicionalmente, Pagante también ha sido etiquetado como persona non grata (no deseada) por al menos 17 áreas del país debido a su controversial presentación drag.



(No deje de leer: ¿Bart Simpson? Niño de 10 años fue descubierto destruyendo su vecindario con una grúa).



Por otro lado, en una entrevista exclusiva con 'GMA News Online', Pura Luka Vega aseguró que su "intención era encarnar una versión de Cristo que sea uno con la audiencia queer". También, afirmó que con remix de "Ama Namin" no pretendía ser irrespetuoso, y la canción es su forma de reconciliar su fe católica con su carácter queer.



"Solo quiero crear una narrativa que, a pesar de todo esto, Jesús, como encarnación del amor de Dios por todos, no se olvide de los oprimidos, incluida la comunidad LGBTQIA+", concluyó.

Vogue: El baile del orgullo gay

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Sebastián Caicedo tuvo 'pensamientos oscuros' tras su divorcio: 'No quería vivir más'

No es necesario un auto propio, puede alquilar: los requisitos, precios y beneficios

Quería quitarse el implante anticonceptivo y descubrió que se le movió hasta el corazón