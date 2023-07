En TikTok, se hizo viral la historia de una mujer que descubrió la infidelidad de su pareja gracias a un comentario. Una usuaria le confesó que meses atrás había salido con él.

Todo comenzó, cuando Sarahi Aguilar publicó un video en su cuenta de TikTok. En este, le dedicó unas palabras a su novio, Alberto y compartió una fotografía junto a él.

"Cuándo andas con el treintón más frío del mundo", escribió en el metraje.

En ese momento, la mujer nunca pensó que su publicación se haría tan viral. Con el paso de los días, varios internautas comentaron. Uno de los mensajes que llamó más la atención de Aguilar fue el de una persona que aseguró haber tenido una relación con Alberto.

"Yo salí con él cuando estaba aquí en Cancún y siempre fue la misma cosa, lo boté. Después, me vio con alguien más y me buscó. Así es él", escribió una usuaria.

En ese instante, el aparente engaño la tomó por sorpresa y comentó: "¿Cómo?". A lo que la mujer respondió: "Sí, esto fue a principios de año, ¿ustedes llevan mucho tiempo?".

Ambas decidieron seguir hablando por el chat privado. Allí, la mujer reveló que Alberto le había enviado varios mensajes a través de Facebook Parejas, a inicios de enero.

Sarahi Aguilar descubrió la infidelidad de su pareja en un comentario en TikTok. Foto: iStock

Por su parte, Aguilar reveló que su relación había comenzado a principios de noviembre del año pasado. Por ende, su pareja se comunicaba desde hace más de dos meses con la otra usuaria.

La usuaria contó que hablaron unos meses más, incluso le envió dinero a su cuenta; sin embargo, reveló que nunca se vieron y con el paso del tiempo, ella conoció a su actual pareja.

Mientras, la grabación continuaba, se adjuntó todos los chats de WhatsApp que daban cuenta de la infidelidad. Entre las últimas imágenes, Aguilar compartió el momento en el que encaró a su novio.

"Infiel, tanto me decías que me querías y hasta Facebook pareja tenías (...) Alberto, tú y yo salíamos desde noviembre. Ahora, una nenita me dice que salías con ella desde enero", compartió Aguilar.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron de esperar: "Este era tu evento canónico", "Hermana, es mejor estar mil veces sola que con un tipo así", "Mujer, este tipo de personas no merecen tu tiempo", "Entiendo, es difícil salir de ahí, más cuando lo quieres" y "Sigue adelante", entre otros.

¿Cómo crear un video viral en TikTok?

