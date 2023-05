En los últimos días, se han estado viralizando los videos de una mujer lanzando las pertenencias de su esposo, presuntamente infiel, desde las alturas de una torre en un conjunto residencial al noroccidente de Bogotá. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y ya se han hecho virales en la plataforma TikTok.





Los sucesos se llevaron a cabo en el Conjunto Residencial Parque Central de Occidente 1, en el barrio Gran Granada, una urbanización relativamente nueva, donde, aparentemente, no suceden casos como estos que perturben la tranquilidad de los inquilinos.



En las grabaciones se puede ver a la mujer notablemente enfurecida lanzando todo tipo de cosas desde el balcón de su apartamento y sin tener en cuenta el riesgo de sus acciones, pues pudo haber herido a uno de sus vecinos. Incluso, se puede ver como al lanzar un televisor rompe la ventana de un residente.

El hecho llegó a tal punto, que más de cinco policías tuvieron que intervenir para calmar a la involucrada, quien se le puede ver dialogando con los patrulleros que se hicieron presentes en el lugar de los hechos.



Hasta el momento se desconocen las verdaderas razones que llevaron a esta mujer a cometer tal acto de responsabilidad contra la comunidad de la urbanización.



Lo cierto es que no es la primera vez que esta clase de sucesos han sido tema de conversación por la opinión pública. En el país se han suscitado momentos en los que las peleas de pareja se han salido de los cabales, llegando a protagonizar actos verdaderamente vergonzosos. Le contamos.





Se engancha a camioneta

En octubre de 2022, una mujer descubrió a su esposo siendo infiel con una mujer que llevaba en su camioneta. Tras el hecho, decidió colgarse la puerta del copiloto mientras gritaba “Te voy a enseñar a respetar”.



Al parecer, los sucesos se presentaron en la ciudad de Barranquilla, desde donde se hicieron virales los videos de la mujer reclamándole a su pareja y a la presunta amante.

El caso de Luis

Este quizá es uno de los casos más conocidos del país. En Ibagué, a principios de 2016, se conoció el caso de Adalia Briñez, quien descubrió la infidelidad de su pareja, por lo que decidió recriminarle sus actuaciones en plena vía pública de la capital del Tolima.



Para entonces, la enfurecida mujer acusaba a Daniela Murcia de ser la supuesta amante, mientras que señalaba a Luis, su esposo, de haberla traicionado. La frase “baje a esa perr* del carro”, se popularizó en todo el territorio nacional, convirtiéndose en uno de los escándalos más mediáticos que han llegado a las redes sociales.



Hombre reclama a su esposa en un D1

Un sujeto llega al trabajo de su esposa e inicia una discusión por una supuesta infidelidad por parte de ella. Al parecer y, según las palabras del hombre, su pareja llevaba oculta dicha aventura desde hace ocho años.



Los hechos sucedieron en la ciudad de Cartagena, en uno de los reconocidos almacenes de cadena D1, donde la mujer lleva varios años trabajando allí como administradora.



“Tanto joderme yo por una familia para que se acabe un matrimonio así. Me duele venir a hacer este espectáculo, pero le quiero dar un poquito de lo que ella me ha dado decepción e irrespeto. Me dejaron toda la moral por el piso. Entonces quiero darle de eso un poquito”, expresó el hombre.

‘La moto la pago yo’

A principios de 2022, una mujer se hizo viral por haber sorprendido a su marido, presuntamente infiel, con su amante en la moto que la estaba pagando a cuotas.



En medio de los gritos que se alcanzan a escuchar, la esposa le exige el casco de la moto a la acompañante del hombre, quien al comienzo parece querer entregárselo, pero ante los airados reclamos prefiere dejárselo puesto.



Ante la impotencia de haber sido engañada, la mujer decide agredir a la acompañante. El esposo, un tanto confuso, intenta separarlas, pero los transeúntes se lo impiden por presumir que va a agredir a la mujer.



El hecho, al parecer, se presentó al sur de Bogotá.



