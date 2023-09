Un deportista que se encontraba en Tunja, Boyacá, logró captar el momento en el que un supuesto ovni pasa por el cielo sin que él se dé cuenta. El hombre que se identifica como José Clemente Peña Pinilla, dice: "Asusta el clima, amenaza de lluvia".



Mientras recoge lo que parece un trípode, de fondo se observa un clima oscuro con probabilidades de lluvia y mientras continúa su discurso, un objeto con forma de nave extraterrestre cruza el cielo.



(Además: ¿Ovnis? Ciudadano capta una intensa luz azul que se vio en Suba, en Bogotá).

El hombre continuó su discurso, pues, al parecer, no logra percatarse de lo que ocurrió a sus espaldas. "Preciso cuando voy a salir de la capilla, hacia Tibaná manitos. Vamos a ver cómo nos va, que no llueva, que no llueva", dice.

Mientras sale del enfoque de la cámara continúa hablando y pidiendo que no llueva hasta que logre llegar a su destino: "Ay, la lluvia ya viene en Tenza, a la capilla es cerquitica, protégeme señor".



El hombre finaliza el video diciendo que ya se va hacia Tibaná y que seguirá informando a sus seguidores sobre la ruta.



(Además: ¿Ovnis en Cali? Ciudadanos se asombran por extraña luz en el sur).

Luego de subir el video a TikTok, las personas se cuestionaron sobre su veracidad, pues la imagen es demasiado clara: "Parece real, si es así está muy clara la imagen, se ve muy bien", "video perfecto para enviar a grupos de WhatsApp de familiares", "detrás de él está pasando un ovni".



Frente a estas respuestas, el hombre que realizó el video decidió tomarlo con humor, lo que hace creer que se trata de una edición: "Siempre llegan a Colombia modelos obsoletos [de onvis]".



Hasta el momento el video tiene 60 mil reproducciones en TikTok y se ha convertido en en uno de los más curiosos de la red.

