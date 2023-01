Desde que Shakira y el productor argentino Bizarrap lanzaron el pasado miércoles 11 de enero 'BZRP Music Sessions #53', una "tiradera" de la cantante barranquillera para su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, no hay otro tema que esté siendo tan polémico y comentado en las redes sociales.



La canción, indudablemente, ha sido un éxito en todas las plataformas musicales y ya ha logrado varios récords mundiales. Sin embargo, el sencillo ha desatado miles de comentarios de internautas que han tomado un "bando" por Shakira o Piqué.



La polémica alrededor de la expareja ha generado también que la prensa siga de cerca cada movimiento de ambos. Por ejemplo, en las últimas horas se le vio a Piqué llegar a un encuentro de la King's League en un vehículo Twingo, lo que rápidamente fue asociado como su respuesta a Shakira por mencionar que el catalán había cambiado "un Ferrari por un Twingo" en su nueva canción.



Algo similar hizo Piqué el pasado viernes, cuando en medio de una transmisión en vivo les regaló a sus compañeros de la King's League relojes Casio, marca que también fue mencionada en 'BZRP Music Sessions #53'. "Este Casio es para toda la vida", dijo el extubolista como pulla para su ex.



Sin embargo, en medio de esta mediática separación también se han viralizado en las redes sociales videos de hace varios años relacionados con laexpareja. Uno de esos es en el que Shakira habla sobre la madre de Piqué y un consejo que esta le dio y se arrepiente de haber seguido.​

'Ese corte fue el peor error que cometí'

El video en cuestión es de 2012 y se trata de una entrevista que dio Shakira para la revista 'Vogue' y en la que se le veía con el cabello corto y rubio. Cuando se le preguntó por su nuevo 'look', la barranquillera contó que su suegra fue quien le aconsejó ese corte de pelo.



El consejo estético que #Shakira jamás le perdonará a su suegra#Internacional pic.twitter.com/i8Q8XvNpFk — AMBA 24 (@amba24noticias) June 28, 2021

"Ese corte fue el peor error que cometí. Me lo dijo mi suegra, que por qué no me cortaba el pelo, que lo tenía muy maltratado. Suegra, no vuelvo a hacer caso a tus consejos estéticos", declaró Shakira en dicha entrevista.



El video recobró fuerza en las redes sociales debido a que Montserrat Bernabeu, madre de Piqué, también fue mencionada 'BZRP Music Sessions #53'. Además, este fin de semana varios medios catalanes reportaron que Shakira, quien tiene a su exsuegra de vecina, estuvo escuchando su último sencillo a todo volumen y puso una bruja en el balcón que da hacia la casa de la madre de Piqué.

Shakira se 'venga' de sus exsuegros al conocer que los padres de Piqué sabían la existencia de Clara Chía colocando una bruja en el balcón que mira hacia la casa de los padres de Piqué y poniendo la música de su último single a todo volumen. pic.twitter.com/DyHo4kBL2H — Ibon Pérez (@ibonpereztv) January 14, 2023

