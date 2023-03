En redes sociales está circulando un polémico video en el que se ve a un trabajador sosteniendo un contacto íntimo con una de sus clientes, mientras son grabados y aplaudidos por el resto de comensales.



El hecho se registró en 'Severo Sinvergüenza', un negocio colombiano dedicado a la venta de postres en formas de penes y vaginas.

En este tipo de comercios es frecuente que los trabajadores entreguen los productos mientras realizan gestos sensuales con sus manos, apoyados también en las salsas que acompañan los bocadillos.



Sin embargo, la polémica que ha sacudido a 'Severo Sinvergüenza' se dio porque el trabajador echó una de las salsas sobre los senos de su cliente, quien habría accedido a dicha acción.



(Siga leyendo: 'Me lo espantaron': Sara Uribe habló de su vida amorosa tras romper con Guarín).

No obstante, la compañía ha emitido un duro comunicado rechazando los hechos realizados en el local.



"Somos conscientes que en redes están circulando videos sobre actos puntuales que han sucedido dentro de nuestro establecimiento. Como parte de la experiencia que brindamos, queremos dejar claro que hemos capacitado a nuestros trabajadores para que todo lo que hagan esté basado en el respeto y el consentimiento. Cualquier acto que cruce el límite de la diversión y la sensualidad, están prohibidos y como marca no nos hacemos responsables por este tipo de acciones dentro de nuestro local".



Finalmente, la compañía señala que tomará las medidas pertinentes para que no vuelva a pasar.

