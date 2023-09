Brinks es una empresa que, según la descripción en su sitio web, “se especializa en el transporte seguro y la manipulación de objetos de valor en toda la cadena de valor logística”.



Es lógico, entonces, que, al transportar objetos de valor, la ética de los trabajadores debería ser intachable. Este, sin embargo, no fue el caso, pues una cámara de seguridad capturó a unos sujetos saqueando un camión de Brinks con la ayuda del conductor.

Sucedió en julio de este año, en una calle de la ciudad de Puente Alto, Chile. El camión, cargado con los objetos de valor, estaba detenido porque tres de los funcionarios tenían que ir al baño, así que el conductor, Esteban Alexander Morán Villar, se quedó solo.



Fue ahí cuando una camioneta blanca entró a la escena, dejó a un sujeto vestido de negro en el andén y empezó a dar la media vuelta.



Mientras la camioneta ‘hacía la u’, el sujeto de negro, en compañía de dos hombres más que se bajaron de un carro azul, entró al camión y empezó a sacar paquetes para meterlos al vehículo particular.



Durante poco menos de un minuto, los hombres encapuchados fueron y volvieron, haciendo la transferencia de cargas, y al final, el último hombre en bajarse del camión fue el conductor, que cerró la puerta y emprendió la huida en la camioneta junto a los ladrones.



Al no evidenciarse en el video ningún tipo de intimidación, las autoridades identificaron a Morán como el mayor sospechoso, pues se puede concluir que no fue un asalto, sino un robo planeado.



Se estima que los bienes robados suman el valor de 1.400 millones de pesos chilenos, lo que equivale a aproximadamente 6.400 millones de pesos colombianos.

A pesar de que el suceso ocurrió hace más de un mes, las autoridades locales no han confirmado la captura de Morán, lo que lleva a pensar que el sujeto todavía se encuentra prófugo. Sin embargo, sí fue detenido una semana después del evento el conductor del carro azul, quien apenas tenía 21 años.

