Antes de que iniciará el partido amistoso entre el Real Madrid y el AC Milan, le ocurrió un lamentable suceso a un periodista de ESPN mientras cubría en vivo el evento que tuvo lugar este domingo 23 de julio en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California.

Lo que sucedió fue que Shaka Hislop, un exarquero de 54 años de Reino Unido, que actualmente trabaja como comentarista para ESPN en Estados Unidos, se desplomó en vivo.



En el video que circula en redes sociales se logra ver que el inglés se marea mientras escuchaba a su compañero, Dan Thomas. Segundos después se desmayó sobre su colega, quien intentó no dejarlo caer, sin embargo, no puedo evitarlo y procedió a pedir ayuda de los paramédicos del lugar.



(Lea también: Iván Marín aceptó reto de comerse un ají picante y casi pierde la vista en un ojo).



Horas después, Thomas dio una actualización sobre la salud de Hislop más adelante en el partido.

"Tal como están las cosas, son buenas noticias. Está consciente, está hablando. Creo que está un poco avergonzado por todo. Se disculpó profusamente. No es un hombre al que le guste que la gente se burle de él", dijo Thomas. "Obviamente, es demasiado pronto para hacer algún tipo de diagnóstico".



(Le puede interesar: ¡Pillados! Transmisión de TV captó a pareja 'mal parqueada' en juego Medellín Vs Junior).



Asimismo agregó: "Pero lo importante es que Shaka está consciente y también hablamos con su familia porque puedes imaginarte ver eso en vivo, no puede haber muchas más cosas que te puedan asustar entre la familia. Pero, afortunadamente, hablamos con su esposa y las cosas se ven bien".

Se conoce que Hislop tiene cinco hijos con su esposa Desha y jugó en la Premier League para Reading, Newcastle United, West Ham y Portsmouth, así como en el FC Dallas de la MLS durante su carrera que duro 15 años y terminó en el 2007.



Asimismo, jugó internacionalmente para Trinidad y Tobago durante la copa del Mundo de 2006.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Jennifer López cumple 54 años y lo celebramos con algunos de sus mejores looks

El actor Sebastián Martínez reveló detalles de la enfermedad que padece

Niño que salió de un coma asegura que conoció a Jesucristo: es diferente