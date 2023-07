El video fue subido a las redes sociales y en él se observa a una pareja teniendo relaciones íntimas en el servicio de transporte de Guayaquil, Ecuador.



Según se muestra en el video, el hombre se da cuenta de la existencia de la cámara de seguridad antes de tener intimidad con su pareja, pero la mujer la observa con sorpresa al terminar la relación íntima.



Tener sexo en lugares poco habituales es una fantasía común entre las personas que desean mantener la llama encendida. Ascensores, aviones, baños públicos y cines, hacen parte de los ambientes en los que muchas personas desearían estar de manera íntima con su pareja.



Esta fantasía sexual de ser observado mientras se tienen relaciones sexuales se le conoce como 'voyerismo' y a la de tener sexo en lugares públicos como 'dogging'.



Una pareja en Guayaquil, Ecuador, decidió mantener relaciones sexuales en el teleférico de la ciudad, según se observa en el video, la pareja comienza a darse besos y a tocarse de manera intensa hasta que comienzan a tener intimidad.



Cuando terminan los actos obscenos, la mujer se viste y se sienta nuevamente junto a su pareja, observa la cámara de seguridad y le pregunta a su pareja si también la vio, a lo que este le responde que sí.



El video causó gran indignación en redes sociales: "Qué coraje me da que hagan eso", "el resultado de no hacer las cosas bien, tienen derecho, pero hoy en día todo está conectado", "No hay respeto por nada ni por nadie", son algunos de los comentarios en el video.



La Policía Nacional de Ecuador, dijo que ya se encontraban trabajando para dar con el paradero de la pareja, pues lo que hicieron fue tener relaciones sexuales en un lugar público y es ilegal.

