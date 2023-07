Constantemente en las redes sociales se suelen mostrar algunos actos delictivos que no solo suceden en Colombia, sino en el mundo entero. Estos suelen ser bastante impactantes y se viralizan rápidamente.



En esta ocasión, en TikTok se volvió popular el video de una pareja de ladrones que se besa para tapar las cámaras de seguridad de una tienda y así poder robar.

En las imágenes se puede ver como una pareja se da un apasionado beso en la mitad del pasillo de licores de una tienda. Mientras, estaban en su escena romántica, la joven alza su brazo y garra una botella de Fernet, según informó el noticiero 'Cronica HD'.



Mientras se besan, la mujer camufla la botella de un litro en su chaqueta. Luego de haber cometido el robo, la pareja camina por el pasillo y se dirige hacia la salida creyendo que nadie los había visto.



(No deje de leer: 'La Vicepresidenta es prima mía': insólito caso de ‘usted no sabe quién soy yo’).



Según el mismo medio, esta situación ocurrió en una góndola en un local del Gran Buenos Aires, Argentina.

Hasta el momento, no se conocen las identidades de los ladrones, incluso, varios internautas han comentado que no las deberían revelar por lo ingeniosos que fueron a la hora de hacer el robo.



(Lea también: Fue hallado muerto el actor de ‘Euphoria’, Angus Cloud a los 25 años de edad).



Como era de esperarse, esta situación ha generado múltiples reacciones en las redes sociales. En los comentarios de la grabación se puede leer:



"En su cabeza no se vio nada... el plan salió a la perfección", "Estaba poseída por el beso jajajajaja", "Bonny anda Clyde version conurbano", "podríamos ser tu y yo en el súper. Pero tienes miedo al éxito jajaja", "Le está robando el corazón jajajajaj", se lee en los comentarios.

Víctima de robo mató a uno de los ladrones

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Con estos rituales podrá atraer la buena suerte, el dinero y la abundancia en agosto

Revelador truco para ganar la lotería o el chance, según la numerología y su signo

Jhonny Rivera confiesa que su novia 30 años menor vive con sus papás: 'No es mi esposa'