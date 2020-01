¡Sorprendente momento! Una orangután acompaña a una mujer a amamantar

Gemma Copeland estaba disfrutando de sus vacaciones en Viena, Austria, junto a su esposo y a su pequeño hijo Jasper de tan solo tres meses de nacido. Un día cualquiera decidieron visitar el zoológico de Schoenbrunn y en medio del recorrido, Copeland se percató de que el bebé tenía hambre, así que decidió detenerse y sentarse contra el cristal del hábitat de los orangutanes para poder alimentarlo con tranquilidad.

"Fui a la ventana para mirar más de cerca y me senté para que mi hijo pudiera ver al orangután que estaba aproximadamente a cinco o seis pies de distancia", relató Copeland al diario 'The Sun'.



Mientras se disponía a lactar a su pequeño, una hembra de orangután se acercó al cristal para observar atentamente la escena. "Luego se levantó, llevó un trozo de tela a la ventana y se sentó conmigo" explicó la mujer.



El animal parecía estar protegiendo a la madre y al pequeño, los miraba intensamente y en ocasiones movía sus brazos como si quisiera acariciar al bebé. "Me miró directamente a los ojos y luego levantó la mano como para tocar a mi hijo. Yo estaba asombrada de esta hermosa criatura".



Copeland estaba realmente conmovida por la reacción del orangután que la estuvo acompañando del otro lado del cristal por más de media hora. "...Siguió acariciando el cristal y se acostó a mi lado como para apoyarme y protegerme" escribió en su cuenta de Instagram.



Este momento fue tan conmovedor y especial para toda la familia que no dudaron en grabar la inusual escena. El video que compartió Copeland en sus redes sociales se volvió viral rápidamente.



"Tuve que compartir esto porque mi mente estaba alucinando, podemos ser una especie aparte, pero la lactancia materna nos conectó hoy en un momento único en la vida que permanecerá conmigo para siempre" escribió.

La orangután se llama Sol y hace poco dio a luz a una cría muerta, explicó un trabajador del zoológico a la mujer. El hecho la conmovió tanto que ahora se encuentra en la búsqueda de iniciativas para ayudar a esta especie. "Me puse en contacto con un programa de rescate, rehabilitación y liberación de orangutanes en Borneo y, actualmente, estoy esperando una respuesta para ver cómo recaudar fondos para ayudarlos con su proyecto".



Tendencias EL TIEMPO