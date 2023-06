En la red social de TikTok se ha vuelto viral un video que seguramente ha hecho llorar a más de una persona, pues se puede ver a un niño de 8 años que se reencuentra con su madre tras estar 16 días en coma.



En la grabación se ve como la madre corre por los pasillos del hospital para ver a su hijo. Al llegar a la habitación, el pequeño grita "mamá" y abre sus brazos esperando ser consolado. Luego ambos se abrazan y empiezan a llorar.

En el corto clip podemos ver a Guilherme Ganda Moura y gracias a las redes sociales su historia se ha vuelto viral. Él sufre de una enfermedad poco común llamada epidermólisis bullosa, también conocida como 'piel de mariposa'. A esto se le sumó un cuadro severo de neumonía que lo llevó a estar en coma por dieciséis días.



Según el medio 'Caraota Digital', Guillherme había está muy mal a causa de la neumonía. Por esto lo tuvieron que sedar, intubar y, por su gravedad, los médicos le habían dicho a la madre que posiblemente le tendrían que practicar una traqueotomía, algo que por su condición era peligroso.



“Le dije a la doctora que mi Dios es el Dios de los imposibles. Ella me dijo que yo era optimista, pero que el procedimiento sería necesario”, dijo la mamá, Tayane Gandra,

al medio ya mencionado.



Por otro lado, en su cuenta oficial de Instagram reveló: “Fueron 16 días sin separarme de tu lado y el único día que mamá se va a dormir a casa, decides despertar de tu sueño reparador”.

Asimismo, señaló: “Gracias a Dios despertó de esta pesadilla y todos los médicos celebraron, porque nadie entendió cómo su tráquea estaba intacta, teniendo la enfermedad que tiene”.



Este video se ha vuelto viral en todo el mundo y hasta el momento ha acumulado más de 100 millones de reproducciones, más de 9 millones de 'me gustas' y miles de comentarios de los internautas, quienes se han visto bastante conmovidos.



"Hay se me hizo agua los ojos... estos son sus milagros del gran REY, solo hay que tener fe valiente y guerrero es ese angelito, muchas bendiciones"; "Es muy fuerte por dios, criatura hermosa, cuánto dolor y alegría a la vez verlo tan vulnerable me destroza el corazón"; "¡Ánimo campeón, tú puedes con todo!", son algunos de los comentarios.



Por otro lado, la madre del pequeño también ha mostrado en su Instagram que al viralizarse esta historia, varios jugadores del equipo Vasco de Brasil han visitado al pequeño en el hospital y le han llevado diferentes regalos.



"¡Qué honor recibir a estos buenos muchachos, que hicieron que el día de mi hijo fuera inolvidable!", escribió la madre.

Epidermólisis bullosa o piel de cristal: síntomas y causas

