Video de Nataly Umaña antes de entrar a La Casa de los Famosos: ‘No es negociable’

‘La casa de los famosos Colombia’ llegó a las noches de las familias colombianas el pasado mes de febrero. 22 celebridades ingresaron a la que se anticipa como ‘la casa más famosa del país’.

De acuerdo con la información proporcionada por el Canal RCN en su página oficial, "La casa de los famosos Colombia ofrece una experiencia de entretenimiento en vivo que captura la vida cotidiana y los desafíos únicos de diversas celebridades colombianas".

Además, señala que en este formato de renombre mundial, las celebridades están siendo filmadas las 24 horas del día, permitiendo a los espectadores presenciar cada momento de drama, emoción y acción. El programa no solo se enfoca en la convivencia de los famosos en la casa, sino que también los somete a diversas competencias.

Una de las características que más ha llamado la atención es que en ‘La casa de los famosos’ estos serán aislados en una casa por 17 semanas, allí sacarán a flote su personalidad y sus mejores estrategias para convertirse en los ganadores de los 400 millones de pesos.

Las más de 50 cámaras que vigilan las 24 horas en ‘La casa de los famosos’, han logrado mostrar bastante cercanía, coqueteos y el inicio de amistades, entre varios de los participantes. Los famosos que más han llamado la atención han sido Nataly Umaña y Miguel Melfi, quienes han protagonizado besos y varios momentos de pasión.

Los seguidores del programa han mostrado por medio de las diferentes redes sociales la preocupación por el matrimonio de Nataly Umaña, quien actualmente se encuentra casada con el también actor Alejandro Estrada desde hace varios años.

Tras las críticas de algunos de sus compañeros por su actuar y por no pensar en su esposo y en cómo se estaría sintiendo, Nataly Umaña se abrió y habló de su relación, asegurando que ‘ya no es feliz en su matrimonio’. Además, ha hablado en pasado de su relación con Alejandro Estrada.

En los últimos días, ‘El jefe’ ha implementado una dinámica, donde permite que algunos familiares de los famosos que continúan en la competencia ingresen a ‘La casa de los famosos’, sin embargo, los concursantes no pueden moverse mientras la visita esté en la casa. Este domingo será el turno para Nataly Umaña.

Luego de varias escenas de besos y momentos apasionados, Miguel Melfi y Nataly Umaña han entablado una relación abiertamente. Los internautas no dejan pasar nada por alto, pues han descubierto un video de Nataly previo a la entrada a ‘La casa de los famosos’, donde aseguró que ‘No era negociable una infidelidad de parte de ella’.

El metraje fue grabado en la casa de Nataly Umaña y Alejandro Estrada, mientras enseñaba los rincones de su hogar y en un momento aseguró: “Dentro de mis NO negociables, no voy a permitir situaciones pasionales, no de los otros, sino mío, no me lo voy a permitir, para mí no es negociable la infidelidad”.

