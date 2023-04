En redes sociales muchas veces se comparten experiencias propias. Por lo general, suelen ser momentos felices -verdaderos o recreados-. Sin embargo, una mujer española que lloró desconsolada por no tener novio y cuyo clip fue compartido por su prima en las redes, causó una ola de solidaridad.

La usuaria @geeev1198 compartió una grabación de cómo su prima hacía catarsis. Al parecer, estaba en medio de una conversación en la que le revelaba a su mamá la tristeza que sentía por creer que se quedaría sin pareja para toda su vida. La tiktoker se sintió conmovida, al parecer, la grabó y después mostró el momento a sus seguidores.



En las imágenes, la joven llora mientras su madre intentaba calmarla, diciéndole que no necesita a nadie para ser feliz. “No tengo novio”, pronuncia la mujer, con la voz entrecortada. Su madre le pregunta: “¿Para qué lo quieres?”. La joven asegura entonces que quiere tener una relación amorosa porque se siente sola.



En otros fragmentos del clip, la mujer intenta que su hija se calme. “Calla, que los vecinos están acostados... Están durmiendo”, le pidió. Sin embargo, cada palabra parecía un motivo más para llorar: “Ellos están acostados con sus parejas, y yo sola”.



Finalmente, la chica concluye que el amor no es lo suyo. “Ay, Dios mío, me voy a quedar sola con siete gatos. Bueno, gatos no, porque no me gustan; perros mejor”. A la vez, su prima, quien estaba detrás de la cámara, se reía con cada declaración. Los familiares optaron por darle a la joven un té tranquilizante, para que dejara de llorar.

Se volvió viral y muchas personas empatizaron con ella

El video causó un gran revuelo en las redes sociales: alcanzó 15,4 millones de reproducciones. A la mayoría de los usuarios les pareció graciosa la manera en la que sollozaba la joven y también la risa de su prima, que se escucha de fondo.



Sin embargo, también se manifestaron muchos para brindarle apoyo. “Sentir que no encajas de forma romántica con nadie es duro”; “Fuera de broma, así se siente uno cuando no se le dan las cosas”; “Estaba riéndome hasta que vi cómo su mamá la calla; ella solo quería que la escucharan”; “Esto también me pasa. No estoy desesperada, pero me pone triste no poder estar con alguien que realmente me valore”; “Su forma de expresarse es única”, escribieron en los comentarios de la grabación.

Llora al enterarse de los impuestos que debe pagar

En otro caso de llanto que se viralizó recientemente, una joven pasó de la risa a las lágrimas cuando se enteró de la cantidad de impuestos que tenía que pagar en Canadá. La chica de origen mexicano no entendía cómo su recibo anual de ingresos había llegado a miles de dólares cuando no había hecho ninguna actividad empresarial fuerte durante ese año.

LA NACIÓN (Argentina) / GDA