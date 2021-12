En TikTok circula el video de una discusión entre el esquema de seguridad de un avión y dos pasajeros. Uno de ellos, un hombre que se ve profundamente molesto porque, según mencionó en el registro, la mujer que iba a su lado no estaba amamantando a un bebé, sino a un gato.



La publicación ya cuenta con casi 8 millones de reproducciones en TikTok. Sin embargo, el video es falso y esconde una verdad particularmente graciosa.

El polémico video

Como se puede ver en las imágenes, el hombre llama a la azafata encargada del pasillo para que atienda la situación.



Este le comenta que se siente incómodo porque la mujer que va a su lado está lactando a un felino. Mientras tanto, la joven niega que esto sea verdad y asegura que es a su hijo a quien lleva en sus brazos.

Este es el gato que aparece en el video de 'Grooch'. Foto: Twitter

La situación se pone más tensa cuando los agentes de seguridad de la nave le exigen a esta mujer que muestre a su bebé, pero esta se rehúsa alegando que no está obligada a hacerlo y que, además, el acto de amamantar no es un delito y puede hacerlo donde ella quiera.



El altercado dura un par de minutos hasta que la joven decide mostrar lo que lleva bajo las cobijas.



(Siga leyendo: Como Camilo y Evaluna: Greeicy y Mike Bahía anuncian embarazo con canción).



Cuando destapa al supuesto infante se confirma lo que el denunciante había dicho: era un gato y no un bebé quien estaba recibiendo la supuesta leche de la mujer.



Inmediatamente, la señora es retirada del avión.



Sin embargo, cuando se estaba desplazando al pasillo, se puede evidenciar que el felino no es de verdad. Al contrario, es un muñeco con ojos saltones, un detalle que causó risas y comentarios en redes sociales.

La verdad sobre el video

Resulta que el video es obra y gracia de un creador de contenido que se hace llamar ‘The Gooch’.



Él publicó el video la semana pasada en un perfil de Facebook y rápidamente se fue viralizando por diferentes plataformas hasta llegar a TikTok, donde obtuvo gran acogida y se dispersó por todo el planeta.

Los nombres, personajes e incidentes son a menudo producto de la imaginación FACEBOOK

TWITTER

Todos los personajes, guiones y escenarios son diseñados por el equipo de trabajo de este ‘influencer’, y no es la primera vez que su contenido causa una reacción de esta magnitud, pues sus videos suelen estar cargados con este tipo de historias un tanto extrañas, pero graciosas.



(También: Viajera en el tiempo, el cuentazo sobre el 3812 que divierte internet).



Los videos y transmisiones en vivo de su página están destinados únicamente a fines de entretenimiento. Su contenido incluye dramas con guion, sátiras, parodias, trucos de magia, videos pregrabados y otras formas de entretenimiento.



“Los nombres, personajes e incidentes son a menudo producto de la imaginación del director, por lo que cualquier parecido con personas o hechos reales es pura coincidencia”, se puede leer en la descripción de su video.

