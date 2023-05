El actor y cantante Jaden Smith y la cantante y modelo Lisa quedaron registrados en un video que se ha vuelto viral en las últimas semanas.



En clip se puede apreciar como Jaden Smith abraza a Lisa y le dice algunas palabras al oído en el festival Coachella 2023, evento que se llevó a cabo entre el 14 al 23 de abril.



Rosé, integrante de la banda BlackPink, estuvo acompañando a sus amigos durante el concierto de Pillow; sin embargo, todos los focos se centraron en la relación cercana de Smith y Lisa.

(Le puede servir: ¿Encontraron vida extraterrestre? Científicos detectan señales de radio con un patrón).

El video generó una gran conmoción entre los fanáticos de los artistas, pues no se tenía referencia de este tipo de acercamientos. Aunque, se sabe que el grupo de chicas son admiradoras de la música que hace Jaden.



Jaden ha sido reconocido por su talento actoral, sobre todo cuando alcanzó el reconocimiento internacional con la película ‘Karate Kid’ y a partir de ahí ha continuado con su carrera musical y no ha estado alejado de los focos, pues la prensa siempre está atenta de su vida amorosa. La última relación amorosa del hijo de Will Smith pública fue con Odessa Adlon, pero también se le ha vinculado con Sab Zada, Sarah Snyder, hasta Kylie Jenner y Sofia Richie.

(Le puede ayudar: Captan en video a Clara Chía de rumba y 'perreando' en la calle sin Piqué).

Ahora parece que Lisa, cantante del grupo de K-pop BlackPink, estaría en su radar. Sobre la vida amorosa de la joven se conoce poco, aunque se ha rumorado entre los fanáticos que estaría saliendo con el cantante JungKook del grupo de BTS.

Black Pink, el grupo femenino más reconocido del K-pop



El grupo BlackPink estuvo en el programa de James Corden, en el que cantaron temas musicales como ‘No Scrubs’ de TLC y ‘Wannabe’ de Spice Girls. De su repertorio musical interpretaron los temas ‘Pink Venom’, ‘Ddu du ddu du’ y ‘How you like that’.



En el programa de entrevistas de Corden, Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa revelaron que se formaron como un grupo hace más de una década.



También confesaron que estuvieron en un sistema de entrenamiento durante cinco o seis años con lecciones de canto, aprender idiomas y dominar diferentes tipos de baile, entre los que se encuentra el ‘popping’ y ‘krump’.

(Le puede interesar: (Video) Ben Affleck, furioso, le da un portazo al carro de Jennifer López: ¿De pelea?).

Lisa, además de ser cantante también es modelo y bailarina. Fuera de los escenarios ha desarrollado una carrera en el mundo de las pasarelas, lo que le ha permitido ser referente de diferentes marcas internacionales de moda como Prada o Celine.

¿Qué es el Kpop?

Más noticias en EL TIEMPO

Jennifer López y Ben Affleck demuestran su amor replicando foto de hace 21 años

Mamá de 7 niños con la cara llena de tatuajes alega discriminación: ‘No me dan trabajo’

Increíble: terminaron y él le cobró la mitad de todo lo que gastaron en el noviazgo