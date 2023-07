'Yo me llamo' es el programa de imitación que reta a sus concursantes a ser el 'doble exacto' del artista que desean interpretar, no solo su voz, sino su físico debe parecerse en cada detalle.



El programa se comenzará a emitir en la noche de este 26 de julio a las 8:00 p.m. y tendrá como jurados a los jurados César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno.



Mientras los seguidores del programa cuentan las horas para su estreno, los presentadores de 'Día a Día' pasaron un divertido momento junto a Melina Martínez y Carlos Calero, quienes serán los anfitriones del programa.



El primero en realizar su participación como 'el doble exacto' fue Iván Lalinde, quien personificó a Freddie Mercury e interpretó 'I want to break free' de Queen.



Con una ropa similar a la que el cantante real utilizó en el Live Aid de 1985, el presentador de 'Día a Día' cantó e imitó los pasos Mercury.



Su interpretación fue aplaudida por sus seguidores: "Muy bien Iván, la diste toda", "si se llama Fredie Mercury", "Iván, espectacular imitación", "me encanta este Freddy Mercury se nota el trabajo y el amor que le puso al personaje", son algunos de los comentarios.



Pero Lalinde no fue el único que se le midió al reto de imitación, sus colegas Carolina Cruz y Rochi Stevenson, quienes interpretaron a Alejandra Guzmán y Paulina Rubio.

'Yo me llamo' se transmitirá desde la noche de este miércoles 26 de julio.

