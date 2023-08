La esperada gira internacional 'Luis Miguel Tour 2023', que llevará al artista mexicano por escenarios de Suramérica, Estados Unidos y México ya inició. El regreso a los escenarios del 'Sol de América' fue muy controversial, por su apariencia física.



El artista, habría bajado más de 20 kilos con una alimentación que incluye el ayuno intermitente, una técnica que le dio resultados, pero que no recomienda para los demás, según indicó el medio azteca Popular News Online.





En los videos grabados por sus fans en Buenos Aires, se ve a Luis Miguel con apariencia más delgada y un poco demacrado en su cara.



Según declaraciones dadas por el artista: “Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”, había reconocido 'Luismi' hace unos años, en el programa televisivo español El Hormiguero.

Es o no es Luis Miguel? pic.twitter.com/nRVQqxAjAl — andres (@andres26s) August 4, 2023

¿Qué es al ayuno intermitente?

Según los doctores Juan Antonio Nieto y Mariana Silva López en declaraciones a EL TIEMPO, el ayuno intermitente consiste en reducir el número de comidas al día, presumiblemente a solo tres, haciendo así un ayuno de entre 8 a 10 horas. Hay quienes pueden llegar a practicarlo hasta 12, o incluso 18.



Durante ese tiempo, los niveles de glucosa de la sangre descienden progresivamente. Esto obliga al cuerpo a movilizar grasa desde el tejido adiposo, precisamente para reservar parte de esa glucosa.





No obstante, afirman que "el ayuno intermitente no es mejor que una dieta normal, aunque ambos generan la misma cantidad de pérdida de peso y cambios similares en la presión sanguínea, el colesterol y la inflamación".



Esta dieta solo se puede llevar a cabo de la mano de médicos expertos y no se recomienda para la siguiente población:

Mujeres embarazadas o durante la lactancia. Niños menos de 12 años. Personas con un historial de trastornos alimenticios. Individuos con un índice de grasa corporal bajo. Trabajadores por turnos o con jornadas largas: por sus hábitos y horarios cambiantes, pueden terminar con problemas de salud. Aquellas personas que deben tomar medicamentos con alimentos en momentos en los que sería el ayuno.

