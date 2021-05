Video: hombre se salvó de un feroz puma fingiendo 'ser grande'

El ciudadano estadounidense Jared Smith tuvo un encuentro bastante particular con un puma. Esto ocurrió mientras caminaba por el cañón Big Cottonwood, situado cerca de Salt Lake City (estado de Utah, en Estados Unidos).



De acuerdo con el medio local ‘Fox 13’, Smith estaba recorriendo la zona cuando se encontró de frente con el animal, quien lo persiguió durante 5 minutos aproximadamente.



“Estaba corriendo por el sendero y me encontraba a menos de un kilómetro del estacionamiento cuando sentí que algo apareció entres los arbustos. Cuando me fije, vi a un puma que estaba a unos 6 metros de mí”, comentó el hombre en entrevista con el medio citado.

Según el hombre, aunque siguió todas las recomendaciones de las autoridades locales para este tipo de casos, el puma siguió a Smith hasta alejarlo de la zona en la que presuntamente estaban sus crías.



“Por momentos, sentí que el puma me iba a atacar, pues abrió su boca para mostrar sus colmillos y también puso su cuerpo en una posición bastante ofensiva (...) Si ven el video, escucharán que mi voz se quebraba porque estaba muy asustado. Yo le decía ‘Me voy a ir y te prometo que no te voy a hacer daño’. Sé que los ataques de pumas son muy poco comunes, pero creo que en esta situación el animal estaba tratando de proteger a sus crías y que haría todo para mantenerlas a salvo”, mencionó.



En declaraciones a ‘Fox 13’, Heaton Jolley, funcionario de la división de animales y recursos naturales del estado de Utah, afirmó que, en parte, Smith logró salvarse del ataque del puma debido a que realizó acciones como “hacerse el grande, usar voz grave para hablarle al animal, mantener el contacto visual con este y retirarse lentamente”.



Por otro lado, JaNea Smith, esposa del hombre, comentó que el encuentro con el puma hizo que su marido no durmiera en toda la noche. A su vez, expresó su felicidad de que no le hubiera pasado nada grave.



“No pudo dormirse en toda la noche, pues me hablaba sobre lo que le había pasado una y otra vez. Es algo entendible porque fue una situación muy difícil. Me alegré cuando regresó a casa sano y salvo”, aseguró la pareja de Smith para el medio citado.

A pesar de lo sucedido, Smith seguirá haciendo este tipo de recorridos y piensa que será difícil volverse a encontrar con algún animal de esta especie.



"Me tomaré algunos días de descanso para procesar lo que ocurrió, pero esto no impedirá que vuelva a realizar caminatas. Me di cuenta que fue algo muy poco común y, seguramente, será muy difícil que se vuelva a repetir", concluyó el hombre.

