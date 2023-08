'Epa Colombia' en las últimas semanas se ha vuelto tendencia en las redes sociales al afirmar que quería ser mamá junto a su novia Karol Samantha. Además, reveló que está realizándose un procedimiento médico para quedar embarazada por inseminación artificial. Recientemente, la creadora de contenido le mostró a sus seguidores como va todo este proceso.

En sus historias de Instagram, la bogotana mostró que estaba en una cita en el ginecólogo. Además, enseñó que le estaban haciendo una revisión interna para mirar si podría ser madre.



“No sé ni como contarte, estoy en un proceso bien lindo de ser mamá, que puede que se dé, como no se dé. No sé qué va a pensar tu mamá cuando vea este video y diga, ‘y a ella quién la embarazó y cómo’ (...) Me dijeron que estaba muy bien, que estaba perfecta para recibir mi embrión. Ha sido un proceso bien lindo, bien maravilloso”, comentó.



Asimismo, enseñó que le aplicaron varias inyecciones en su abdomen, que seguramente son necesarias para crear las condiciones perfectas para que 'Epa Colombia' se pueda embarazar. Por último, comentó que próximamente contará más detalles a sus seguidores sobre como avanza su proceso.

¿Qué es la inseminación artificial?

La inseminación artificial, o también conocida como inseminación intrauterina, es un tratamiento de fertilidad en el que se coloca el esperma directamente dentro del útero, lo que permite que los espermatozoides sanos lleguen más cerca del óvulo, según el portal web 'Planned Parenthood'.



Antes de iniciar el procedimiento, es posible que las personas deban tomar medicamentos para la fertilidad que estimulan la ovulación. Luego se toma una muestra de semen de la pareja o un donante, este tiene que pasar por un proceso denominado 'lavado de esperma' que toma una cantidad concentrada de espermatozoides sanos.



Luego el doctor debe colocar el esperma directamente en el útero. El embarazo sucede cuando un espermatozoide fecunda un óvulo y este se implanta en las paredes del útero.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

