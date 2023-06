Es bien sabido que la naturaleza no perdona y sí que puede llegar a causar mucho daño. Las pruebas han sido innumerables; sin embargo, el pasado viernes 23 de junio, los pasajeros de un crucero Royal Caribbean fueron testigos de ello.



De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, una brutal ráfaga de viento causó pánico y terror en medio del mar.



Mientras estaban en una tarde normal en un crucero Royal Caribbean, los pasajeros fueron sorprendidos por una repentina ráfaga de viento.



De acuerdo con declaraciones a Fox 35 News, la misma empresa del barco mencionó que fue fuerte.



El mal trago para las personas del lugar apenas iniciaba. Sillas, mesas, gorros, sombrillas, todo empezó a volar de un lado a otro.

Según las imágenes del video, las personas caminaban en cuclillas y sostenían de los barandales para no salir volando.



La tripulación que estaban en la piscina fueron las más afectadas debido a las cosas que caían peligrosamente de los pisos superiores



Los niños eran resguardados por sus padres y madres. Incluso en algún momento una de las sillas cayó sobre un coche. Por fortuna, la madre tenía en brazos a su bebé.

Royal Caribbean se pronunció

Aunque el hecho no fue culpa del famoso crucero, la empresa se pronunció al respecto.



“La ráfaga repentina de fuertes vientos duró un breve periodo y no provocó heridos graves entre nuestros clientes o la tripulación”, dijo la empresa a Fox 35 News.

Y agregó: “El Independence of the Seas continuó su viaje, llegando a las Bahamas, según lo programado”.



Afortunadamente, el trago amargo que vivieron los pasajeros solo se trató de unos minutos que, sí, fueron terribles, pero que no dejó muertos ni heridos de gravedad.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

