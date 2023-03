El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) es uno de los centros penitenciarios “más grandes de América”, según dicen las autoridades salvadoreñas. Fue construido en tiempo récord y servirá para albergar por lo menos a 40 mil pandilleros de los cerca de 65 mil que ya han sido capturados a raíz del estado de excepción emitido por el presidente Nayib Bukele el año pasado.



Este complejo carcelario fue hecho en un lejano valle cercano al volcán Chichontepec, en Tecoluca, a unos 74 kilómetros de San Salvador, capital de ese país, y está dotado de la más avanzada tecnología, entre ellas, un sistema que bloquea la señal de los celulares con el fin de que los privados de la libertad no puedan comunicarse con el exterior.

Fotografía del interior del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Foto: EFE

Con el fin de construir la cárcel el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para construir ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros, protegido por alambradas electrificadas.



La gestión de Bukele ha sido muy cuestionada por la comunidad internacional y Amnistía Internacional (AI), la cuales consideran que los procedimientos de las autoridades han tenido patrones bastante marcados que evidenciaría la vulneración de los derechos humanos contra los pandilleros recluidos.



Ya van 4 mil detenidos que han sido trasladados al Cecot en un gran despliegue tanto policial, como mediático, pues la guerra contra las ‘Maras’ ha sido una de las banderas políticas del mandatario salvadoreño para emprender su carrera por la reelección presidencial el próximo año.



Así las cosas, a través de un video con una notable producción cinematográfica, se muestran las condiciones a las que se someterán todos aquellos que sean vinculados con el crimen organizado.



Así duermen los pandilleros



Entre algunas de las polémicas suscitadas por los defensores de derechos humanos, se encuentra el tema de la alimentación y los espacios para albergar a los presos. Según manifiestan, los retenidos no consumen proteína y duermen en planchones de metal sin absolutamente ningún tipo de comodidad.

Ante las acusaciones, Bukele se ha mostrado contrario a lo dicho por AI y los medios extranjeros. Recientemente, arremetió contra una nota del diario ‘El País’, donde informaban: "Descalzos, con el torso desnudo, agachados y esposados. Nuevamente, el Gobierno de Nayib Bukele ha realizado en estas condiciones el traslado de presos a la supercárcel de máxima seguridad en El Salvador".



El mandatario no se guardó nada y trinó: "¿Con el torso desnudo? ¿Están diciendo que la malvada dictadura no le pone trajes de etiqueta a los presos? ¿Descalzos? ¡Ahorita mismo sacamos del presupuesto del hospital de niños para comprarles zapatos!, ¿Qué marca creen que estaría bien?”.



Los reclusos disponen en cada celda, de unos 100 metros cuadrados, dos piletas con agua corriente para el aseo personal, y dos inodoros. Cada celda también dispone de camarotes de lámina de hierro sin colchón para que duerman 80 personas.



Además, en cada pabellón existen las "celdas de castigo" oscuras y sin ventanas que serán utilizadas con los pandilleros de mala conducta.



"No se han construido patios (...) áreas de recreación, ni espacios conyugales", por lo que los pandilleros solo saldrán de la celda cuando vayan a una sala para su proceso judicial virtual.



Así mismo, los privados de la libertad tendrán que realizar sus necesidades fisiológicas dentro de los camarotes, por lo que no podrán salir de los mismos a no ser que tengan que recibir asistencia médica o algún tipo de castigo por mala conducta.



El Gobierno de El Salvador trasladó a 2.000 supuestos pandilleros a una nueva prisión que tiene capacidad para unas 40.000 personas, según informó el presidente Nayib Bukele Foto: EFE/ Gobierno De El Salvador El viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna, indicó que los reclusos trabajarán en el centro de reclusión Foto: EFE/Gobierno de El Salvador Así es el interior de una celda de la prisión recién inaugurada. Foto: AFP

Esta es la nueva realidad de las pandillas en El Salvador.



Así son las celdas de Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en el municipio de Tecoluca, San Vicente. En este lugar las estructuras terroristas pasarán el resto de sus días.#Nacionales pic.twitter.com/G6VoaeinJo — 𝑵𝒐𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂𝒔 𝑽𝒊𝒓𝒕𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 𝑬𝒍𝑺𝒂𝒍𝒗𝒂 (@Noticiasvirtua2) March 16, 2023

