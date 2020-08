El video viral de Claudia López cuando era estudiante

El 10 de agosto pasado, la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, compartió en redes sociales un video en el que estaba siendo entrevistada por un noticiero de la productora 'Programar Televisión'.



En el clip se ve a una muy joven López defendiendo la Asamblea Constituyente de 1991.



"Tenía 20 años y la convicción de no permitir que la mafia, los violento y los corruptos definieran mi vida", escribió en la publicación de Twitter, que rápidamente se hizo viral y que, este martes 11 de agosto, 'reposteó' en su cuenta oficial de Instagram.

Originalmente, el archivo lo dio a conocer la productora de podcast 'La No Ficción' ,a propósito de un episodio sobre los jóvenes del movimiento estudiantil que impulsó la Constituyente del 91.



En la grabación, realizada en el año 1990, se escucha a López decir que la Constituyente sí era posible porque "la paz y la democracia dependen de la voluntad del pueblo colombiano".

Tenía 20 años y la convicción de que no permitiría que mafia, violentos y corruptos definieran mi vida, la de mi generación y mi país.



Un orgullo haber hecho parte de la séptima papeleta y la generación de la Constitución de 1991!



Hoy tengo 50, menos pelo, y sigo defendiéndola! https://t.co/H5N6kcmkJb — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 11, 2020

(Si nos lee desde la aplicación haga clic aquí para ver el video de Claudia López).



En otro aparte, invitó a los colombianos a votar en el Plebiscito Constitucional del 27 de mayo de 1990, para validar la Asamblea Constituyente y para que "se apoye la idea democrática". Ese mismo día fueron las elecciones presidenciales.



Hay que decir también que el 11 de marzo de aquel 1990, en las elecciones legislativas, se votó la Séptima Papeleta, que fue una especie de mecanismo para promover la Constituyente.



Un año después, entre abril y junio de 1991, se dieron inicio a las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada para promulgar una nueva Constitución.



"Es un orgullo haber hecho parte de la Séptima Papeleta y la generación de la Constitución de 1991", recordó la Alcaldesa en la publicación en redes.



Aparte de comentarios sobre el contexto político de la época, otros internautas escribieron sobre el particular estilo de la joven López, quien en ese momento estudiaba Biología en la Universidad Distrital, carrera que no terminó porque poco después inició Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado.



Un usuario incluso se atrevió a comparar su 'look' con el de la actriz mexicana Thalía, cuando esta protagonizó la telenovela 'Maria, la del barrio'.(1995-1996).



De manera jocosa, López también se refirió en las publicaciones a su cambio de apariencia diciendo: "Ahora tengo 50 (años) y menos pelo".

