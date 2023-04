La inseguridad es uno de los problemas que más aqueja a los colombianos, en especial los hurtos a celulares, que son uno de los delitos que más se cometen en el territorio nacional, según las autoridades.



Estos robos suceden en la calle, establecimientos comerciales y hasta en el transporte público, donde los ladrones suelen atracar a varias personas al mismo tiempo.



Este fue el caso de un atraco que se presentó el pasado 18 de abril en Barranquilla, donde los pasajeros de un bus de transporte público fueron intimidados por un hombre para entregar sus pertenencias.

El sujeto aprovechó el momento en que el colectivo esperaba en una parada a que llegaran más personas que necesitaran el servicio, y luego de bajarse de una moto se subió al vehículo con el casco puesto.



En medio de su evidente afán, el hombre se sube al bus fingiendo tener un arma de fuego bajo la camisa, aunque nunca se ve que realmente la tenga, y persigue a una mujer que caminó hasta la parte trasera del colectivo.



Es en ese momento donde la otra pasajera aprovecha para sacar rápidamente su teléfono celular del bolso y esconderlo entre el asiento y la pared del bus, poniendo su pierna sobre el mismo para que no se viera.

Que video tan fenomenal e increíble.



Todos preparados, reaccionando con técnicas antirobo altamente desarrolladas.



El criminal finge tener un arma y sale casi sin nada, golpeándose la cabeza.



Fue en Barranquilla, pero pudo ser en toda Latinoamérica.pic.twitter.com/ta56IxsOCw — Amílcar Ortega (@Hefner) April 22, 2023

Cuando el ladrón regresa a la parte delantera del vehículo, la mujer le entrega un celular aparentemente falso, y este no se percata de que ha sido timado.



Luego de forcejear unos segundos más con la primera mujer, quien finge que le va a entregar lo que tiene en su bolso pero al final decide no hacerlo y lo sujeta de tal forma que el hombre no se lo puede quitar por la fuerza.



Finalmente, el hombre, quien está visiblemente angustiado por la demora, decide bajarse del bus solamente con el teléfono que le entregó la pasajera, ignorando incluso al tercer ocupante del colectivo que estaba en la parte trasera y al conductor

Los usuarios en redes sociales destacaron el ingenio de la mujer, haciendo alusión a la rapidez con la que reaccionó y a que parecía estar preparada para ese tipo de situaciones.

