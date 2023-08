Alejandra Giraldo es una presentadora y periodista del noticiero de ‘Caracol Televisión’ y suele ser conocida por hacer parte de la primera emisión del día. A través de sus redes sociales la periodista comparte su vida cotidiana y cómo comparte con sus compañeros de set.



Recientemente se viralizó un video en el que se ve a Giraldo trabajando para Teleantioquia y, luego de terminar una transmisión, baila y canta 'Caracoles de colores'.



"Caracoles de colores, preste atención a la siguiente convocatoria y aproveche. Caracoles de colores en el mar andan nadando Y van pasando los caracoles, ahí van paseando, con sus amores", dice la presentadora mientras baila.



Por otra parte, las personas que la acompañan a realizar esta nota, también se contagian del ritmo de la presentadora y bailan.



Los comentarios de los seguidores de Alejandra Giraldo no se hicieron esperar: "Me encanta esta presentadora", "y se la sabe", "el wipiti o puede faltar", "cuando sea periodista no diré nada pero habrá señales".



¿Cuál es la enfermedad que tiene Alejandra Giraldo?

Hacia el mes de marzo, la antioqueña se ausentó durante varias semanas del noticiero, lo que preocupó a sus seguidores. Semanas después contó en sus redes sociales que había sido diagnosticada con síndrome de Sjögren.



Según explicó, hace siete años aparecieron unos "síntomas súper extraños" a los que en principio no les prestó mucha atención: "Amanecía con la cara como una papa, por las noches me despertaba con las fosas nasales pegadas, me despertaba bañada en sudor… Tenía un cansancio loco".





Acudió a varios especialistas, pues no tenía claridad de qué le sucedía. Sin embargo, ni el odontólogo ni el dermatólogo ni el internista pudieron darle respuestas.



"Por las noches me despertaba ahogada y tenía las fosas nasales absolutamente pegadas, entonces, cuando me las despegaba me salía sangre", relató.



Como los síntomas era aislados y no los presentaba todos los días, decidió seguir, solo que uno en particular la puso en riesgo: se quedó dormida en un semáforo. "Ahí yo dije 'tengo que hacer algo'".

