Dayana Jaimes, la viuda del cantante vallenato Martín Elías, suele ser muy activa en redes sociales y constantemente suele hacer dinámicas de preguntas con sus seguidores en sus historias de Instagram, en estas suele revelar varios aspectos de su vida privada.

Han pasado 6 años desde que murió el cantante de vallenato, y a pesar de los años a Dayana no se le ha visto con ningún otro hombre en una relación sentimental. Esta situación ha preocupado algunos de sus seguidores, pues la quieren ver feliz.



Recientemente, la periodista volvió hacer una dinámica de preguntas y respuestas. En esta ocasión, un internauta aprovechó la situación y la cuestionó sobre su edad y si se va a casar de nuevo.



“Ya se te están notando los años, Daya ya cásate de nuevo, queremos verte de nuevo así”, escribió.



(Lea también: ¿Qué significa 'Hayami hana', la canción que Raw Alejandro le dedicó a Rosalía).

La viuda de Martín Elías no dudo en contestar y reveló que ella sabe que se le están notando los años, pues es algo normal que tiene que pasar en los seres humanos.



“A ti que me estás escribiendo que se me están notando los años, eso es normal, tengo 36 años, tú te vas a envejecer, yo me voy a envejecer, todos nos vamos a envejecer porque esa es la ley de la vida todos vamos para allá. Unos más rápidos que otros", indicó Dayana Jaimes.



(Lea también: Colombiano viajó a Japón y durmió en habitación diminuta para mostrar dura realidad).



Asimismo, aseguró que en sus planes siempre ha estado formar un hogar, pero todo se dará al tiempo que tenga que darse.



"En mi proyecto de vida siempre estuvo casarme, tener una familia, tener un hogar y gracias a Dios fui bastante bendecida, lo tuve, pero por cosas de la vida y destino de Dios enviudé muy joven. Siempre les he dicho que quiero tener mi hogar, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo mío", concluyó.

10 datos sobre Martín Elías en el sexto aniversario de su muerte

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

El día cuando la niebla asfixió a 1.800 personas y pensaron que era el fin del mundo

Karol G sorprende con letra de nuevo tema 'Mi ex tenía razón' y fans piensan en Anuel

Así se veía Karol G cuando participó en el Factor XS hace 17 años