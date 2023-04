En video ha quedado registrado el momento en el que una conductora de bus en España discute con un pasajero ebrio. En medio de gritos, reclamos y empujones la mujer le pide al sujeto que baje del vehículo porque, al parecer, la estaba acosando.

La escena tuvo lugar el pasado sábado hacia las 4:30 de la madrugada en un bus de Barcelona, España. Según el relato de la trabajadora, el hombre la estaba molestando ininterrumpidamente mientras ella cumplía con su labor.

Aunque le pidió que se sentara e hiciera silencio, el sujeto hizo caso omiso a las advertencias. Cansada del comportamiento que estaba teniendo el individuo, la conductora decidió tomar una drástica decisión: detener el vehículo de transporte público, dirigirse hacia donde estaba el hombre y, acto seguido, pedirle que se bajara.



En el metraje, que ha sido ampliamente difundido en redes sociales, se ve que la trabajadora toma al sujeto del brazo, en un intento por bajarlo del bus. Como el hombre se niega, la conductora comienza a mostrar su inconformidad con palabras.

“Te he pedido que por favor te sientes y que te calles, y sigues con las mismas. Ahora no me hace falta llamar a la policía ni perder 20 minutos aquí, ni yo ni ellos, así que te bajas de una vez”, le dice la mujer al individuo, visiblemente enojada.



La última advertencia que lanza, justo antes de devolverse a su puesto en la parte de adelante del bus, es: “La próxima vez bebes menos o te callas”.



En el clip se logra escuchar que la conductora cuenta con el apoyo de una pasajera, quien también insta al joven ebrio a abandonar el vehículo. “Bájate del bus, te lo dijo 10 veces”, afirma la mujer.

Una conductora de autobús echa a un chico borracho que estaba acosándola en Barcelona pic.twitter.com/O8K7vqPnTC — ceciarmy (@ceciarmy) April 24, 2023

La presión de las mujeres termina por hacer que el hombre se baje del bus, no sin antes ser reprendido una última vez por la conductora. “Luego si quieres puedes llorar y llamar guapa al de atrás. Que te vendrá un hombre de 50 años y llámale guapa a él”, le dice la trabajadora.



La actitud de la mujer, que no ha logrado ser identificada, fue tildada por los usuarios en redes de “valiente”. Por enfrentar al hombre ebrio, fue aplaudida y recibió cientos de elogios, mientras que el comportamiento del sujeto fue reprochado.



“Por favor, un ascenso y una subida de sueldo a esta mujer”, escribió un usuario en redes. Otros reaccionaron con frases como “Lo que tienen que aguantar los conductores es tremendo”, “Es una valiente” y “Este video se lo dedico a todas las mujeres que dicen que no hay galantería en España”.

El acoso callejero, una de las formas de violencia más normalizadas



El acoso callejero contra las mujeres es una de las formas de violencia más comunes, extendidas y normalizadas a lo largo y ancho del mundo, de acuerdo con la organización humanitaria Plan International.



El informe ‘Safer Cities for Girls: un análisis del acoso callejero en las ciudades de Barcelona, Madrid y Sevilla’ señala que las mujeres se han acostumbrado a este tipo de violencia. Al menos 8 de cada 10 jóvenes han enfrentado, aunque sea una vez, acoso sin contacto físico (comentarios de carácter sexual, amenazas, persecuciones, insinuaciones).

El 20 por ciento de las participantes en el estudio señala que el acoso ocurre en cualquier momento, mientras que el 43 por ciento apunta a su ocurrencia en plena calle.



“A la pregunta del motivo por el cual creen que son acosadas, 66 por ciento de ellas identifica el género como la razón por la que reciben acoso; la edad es señalado en segundo lugar con 18 por ciento”, detalla ‘La Razón’.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO