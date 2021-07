Compró el apartamento de sus sueños, pero escondía una pesadilla

Marcos, un usuario de TikTok, se hizo viral tras compartir un video de su terrible experiencia después de comprar el ‘apartamento de sus sueños’, ubicado en el sur de la Ciudad de México.

El ‘influencer’, quien tiene más de 99 mil seguidores en la red social, contó que lo que parecía una moderna y cómoda propiedad terminó siendo “una pesadilla'', pues al poco tiempo de la compra el techo de la construcción se vino abajo.



“Así de bonito se veía nuestro apartamento cuando nos lo entregaron. Dijeron que había sido la mejor inversión de nuestras vidas”, afirmó Marcos en el video, mientras mostraba unos clips de algunos espacios de la residencia, incluyendo una impresionante vista de la ciudad.



Seguido a esto, mostró otras imágenes del techo del apartamento en el suelo y contó que lleva “cuatro meses viviendo en hoteles y el apartamento sigue así”. Por lo tanto, aseguró que está buscando que se haga justicia en su caso.



“Ayúdenme a que se haga viral el video, solo queremos que se haga justicia”, escribió el hombre en la red social.



El video fue publicado el pasado 16 de julio y, hasta el momento, cuenta con más de un millón de vistas y más de 100 mil ‘me gusta’.

@yosoymarc0s EL DEPARTAMENTO LO COMPRAMOS AL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AYÚDENME A QUÉ SE HAGA VIRAL EL VIDEO SOLO QUEREMOS QUE SE HAGA JUSTICIA 🙏🏻🙏🏻 #parati ♬ sonido original - Markoshi

Luego de que la publicación se hiciera viral, varios usuarios se preocuparon por la situación y se cuestionaron si Marcos había sufrido alguna lesión por el incidente.



“Espero que cuando se cayó no los haya lastimado físicamente al menos, ¡ojalá todo se solucione pronto y a su favor!”, escribió un internauta.



El ‘influencer’ respondió que, cuando sucedió la caída, él y un familiar suyo estaban llegando al apartamento y, afortunadamente, alcanzaron a moverse para que el techo no les cayera encima.



“Es una experiencia muy fea, llena de tristeza e impotencia, no se lo deseo a nadie”, aseguró.



@yosoymarc0s Responder a @joeym36 Es una experiencia muy fea, llena de tristeza e impotencia. No se lo deseo a nadie ni a aquellos que comentan tonterías 🙏🏻 ♬ sonido original - Markoshi

Aunque Marcos no ha dado más detalles acerca del avance de su caso, sus seguidores han estado pendientes e, incluso, le han aconsejado que interponga una demanda en contra de la constructora.



“No conozco los parámetros de construcción de México, pero mi consejo es que te devuelvan el dinero y te den una indemnización por daños y perjuicios”, comentó una persona.

