César Escola, jurado en el programa ‘Yo Me Llamo’, hace unos días emitió un video por medio de su cuenta de Instagram asegurando haber visto un objeto volador extraño sobre el aeropuerto el Dorado, en la ciudad de Bogotá.

En aquel metraje, difundido el pasado 26 de noviembre, el músico estaba grabando el aterrizaje de dos aviones mientras esperaba el turno de su aeronave para pasar a la pista principal de despegue y dirigirse al municipio de Rionegro, Antioquia.



"Cuando estábamos en la cabecera de la pista de El Dorado, tuvimos que esperar a que aterrizaran dos aviones, como es normal cuando uno toma un vuelo. Para molestar con mi nuevo celular, me puse a grabar el aterrizaje de dos aviones", relató Escola.



"En un momento, mi ojo de haber trabajo en televisión detectó algo... algo raro, agregó".



Entonces me puse a buscar en cámara lenta. Y quiero que ustedes opinen y saquen sus conclusiones de esto que vi y que registré con mi celular”, agregó.



Escola invita a sus seguidores a que detallen lo que atraviesa la pantalla de derecha a izquierda. A velocidad normal, se puede detallar de forma casi fugaz, pero cuando el argentino lo pone en cámara lenta y congela la imágen aparece lo que él denominó como un “objeto extraño”.



Sin embargo, el video no pasó a mayores y solo repercutió en las especulaciones de los internautas. Muchos dijeron que, probablemente, era un animal en pleno vuelo lo que habría registrado el jurado de ‘Yo me Llamo’.

¿Otro ‘objeto extraño’ sobre Bogotá?

Escola dio a conocer otro video de esa naturaleza. Él dijo que lo grabado desde su celular era tan solo una parte de los acontecimientos que había presenciado a finales de noviembre, pues, según relató, vio otro objeto extraño en su video.



“El motivo de este video es para mostrarles que después de un análisis profundo de esa grabación no es un objeto, sino dos objetos y quiero compartirlo con ustedes”, menciona el argentino en un nuevo video.



“Es tan rápido que uno no lo ve”, indicó.



Él se ha interesado tanto en el tema que les ofreció el video a las autoridades para que realicen una investigación pertinente y se pueda esclarecer qué son los objetos.

También aseguró que agradece a algunos internautas que se han pronunciado con comentarios intentando dar su punto de vista, alegando que pueden ser “moscas, chulos y hasta drones”.

Vale destacar que son escasos los usuarios que aseguran que se trataría de un Ovni o, en el menos certero de los casos, una nave extraterrestre. Incluso hay quienes creen que puede ser un simple ‘truco’ visual involuntario durante la toma del metraje.

