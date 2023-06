El pasado 24 de mayo en Georgia, Estados Unidos se presentó una situación que parecía traída de la series norteamericanas los 'Dukes de Hazzard' o ‘Profesión Peligro'.



La situación se presentó mientras que una grúa se encontraba estacionada en una carretera, luego de que fuera solicitada para un servicio.

De un momento a otro, en la acera de enfrente por donde transitaban varios carros, apareció de repente un automóvil cuyo conductor al parecer no se percató de que la grúa estaba parqueada, subió por la rampa y el auto saltó de manera espectacular.



La imagen fue tomada por la ‘body cam’ de uno de los uniformados que se encontraba en el sitio verificando otro accidente que se había suscitado momentos antes.



Le puede interesar (Estos son los cruces viales más peligrosos en Bogotá, Medellín y Cali)



Al darse cuenta del accidente, el policía se dirigió a ver el estado del conductor del vehículo siniestrado. Se trataba de una mujer de 21 años, que conducía el automóvil a gran velocidad y que no se dio cuenta de las luces de parqueo de la grúa parqueada.

Los agentes de la ‘Lowndes County Sheriff’s Office’, en Georgia manifestaron que afortunadamente la joven, original de La Florida, no tenía heridas de consideración, sin embargo, fue trasladada al Centro Médico del sur de ese estado.



El video fue compartido en redes sociales y se convirtió en viral por las claras imágenes del accidente. Algunas personas comparan la situación con escenas extraídas de películas de acción.



Lea más (Motociclista intenta apuñalar a otro mientras circulan por una vía)



Otros expresaron que muchos conductores en esas autopistas, no tienen precaución y manejan a grandes velocidades, lo que no les permite reaccionar ante este tipo de situaciones.

Un motociclista en aparente estado de embriaguez protagonizó un aparatoso accidente

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Mujer sigue reto viral y sufre quemaduras en su rostro: ‘Fue el dolor más insoportable'

En video: mujer condujo su auto hasta las playas de Florida y lo metió al mar

Video: hombre olvidó su supuesto estado de discapacidad para colarse en TransMilenio