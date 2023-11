Video: captan a hincha aspirando sustancia en pleno partido entre Cúcuta y Fortaleza

Este viernes Fortaleza F.C. se enfrentó al Cúcuta Deportivo en un partido crucial que definiría la salida de la 'B' de uno de los dos equipos.



Finalmente, el equipo de Bogotá anotó 2 goles que le dieron el ascenso a la primera A del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Tras lo que fue un partido agónico para ambos equipos, Fortaleza regresa a primera categoría, ya que aunque debe jugar la gran final ante Patriotas, clasificó directamente a la 'A', porque, además, culminó como primero en la tabla de reclasificación.



Hincha estaría consumiendo sustancia en pleno partido

Mientras se daba el respectivo entretiempo del encuentro, sucedió un hecho insólito. Mientras las cámaras mostraban a los asistentes al partido, se vio en primer plano a una mujer que se encontraba en la barra del elenco nortesantandereano, al parecer, inhalando algún tipo de sustancia.



⚽🏆 ¡Lo logró! Fortaleza venció a Cúcuta y es el primer ascendido para el 2024. Aficionada no aguanto la decepción. pic.twitter.com/BECpNwWw2W — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 18, 2023

Lo particular fue que la joven, que llevaba un pequeño recipiente con la sustancia, lo sacó delante de todos los presentes y empezó a inhalar sin que la mayoría se percataran.



En consecuencia, mensajes de rechazo y hasta burlas empezaron a aparecer en las redes para repudiar el acto de la mujer por no haberlo hecho en privado y haber estado consumiendo sustancias en un espacio deportivo.



"Impresionante", "No deberían exponer así a la gente", "A Colombia la está matando la adicción a las drogas"; son algunos de los comentarios indignados frente a las imágenes.

ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO