En muchos países como Estados Unidos, en varias épocas del año, especialmente en el verano, desarrollan un sinfín de actividades entre las que se encuentran atractivas exhibiciones aéreas.



Uno de ellos es el denominado Thunder Over Michigan, en el cual, varias aeronaves realizan acrobacias aéreas que son el atractivo principal del evento.



En este tipo de exhibiciones se incluyen aeronaves de la talla de los Bell Kingcobra P-63, Boeing B-17 y los MiG-23.



Estos últimos, durante el Thunder Over Michigan el pasado 13 de agosto, protagonizaron un suceso que llamó la atención de los asistentes y vecinos del lugar.



Dos aeronaves, que se encontraban en el espectáculo aéreo colisionaron frente a la multitud y sus pilotos tuvieron que realizar lo imposible para no perder la vida.

El espectáculo se estaba realizando en el condado de Ypsilanti, en Michigan, Estados Unidos y, de acuerdo con los pilotos, durante el vuelo estaban experimentando problemas en el motor, lo que puso en peligro su vida y la integridad de la aeronave.

​

El piloto y un miembro de la tripulación actuaron rápidamente y al percatarse de la situación accionaron el botón de expulsión sincronizadamente, justo antes de que se estrellaran y cayeran en el parqueadero de unos apartamentos, cerca al aeropuerto local.



(Le puede interesar: ¡Increíble! Pasajera de 68 años toma el control de una avioneta tras colapso del piloto)

Por fortuna, los tripulantes de las aeronaves lograron maniobrar y accionar el botón de expulsión y de esta manera aseguraron su salida de los aviones.



Los servicios de emergencia del lugar llegaron rápidamente al sitio para socorrer a los accidentados y los trasladaron al hospital en donde en el momento se encuentran bajo observación médica.



(Lea más: Desde el lunes, el Aeropuerto de Nuquí podrá recibir aeronaves más grandes)



Por su parte, la Agencia Federal de Aviación -FAA- y la Junta Nacional de Seguridad en el Tráfico Aéreo -NTSB- están investigando el accidente del avión de combate.



"Dos personas se lanzaron en paracaídas desde un MiG-23 al sur del aeropuerto Willow Run cerca de Ypsilanti, mientras actuaban en el espectáculo aéreo Thunder Over Michigan. Aterrizaron en el lago Belleville. La aeronave se estrelló cerca de un edificio de apartamentos", registro la FAA en un comunicado.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Estos son los países en los que más se pierden las maletas de los colombianos

Hombre causó pánico en avión al asegurar que está en un bucle: 'es el sexto ciclo'

Hombre se iba a casar en Italia, pero su perro se comió el pasaporte