En una tarima cualquier cosa puede salir mal. Desde el sonido hasta el vestuario, los bailarines, la puesta en escena, los equipos que han sido ensayados decenas de veces e incluso las destemplanzas del clima que terminan por eclipsar y, en algunos casos, ensombrecer las presentaciones musicales.



La realidad es que los conciertos resultan una gran sorpresa para los fanáticos pero, en ocasiones, también para los mismos artistas, quienes deben hacer frente a los insólitos, inesperados y trágicos imprevistos que tienen lugar durante sus shows.

Y si no, que lo diga el reconocido cantante que fue sorprendido por una descarga eléctrica mientras se encontraba animando el aniversario número 66 del Mercado Hidalgo, ubicado en la Ciudad de México.



En video quedó captado el momento en el que el hombre, quien se encontraba sujetado de una estructura de la carpa, se electrocuta repentinamente y se desploma de la tarima, dejando un aire de preocupación y desconcierto entre los asistentes del evento.



Anoche en los festejos del aniversario del mercado Hidalgo @ColDoctores @AlcCuauhtemocMx el cantante que se presentaban resultó electrocutado al agarrarse de la carpa.

Fue atendido por el ERUM y no requirió traslado al hospital. #Lesionado #Ladoctores #mercadohidalgo pic.twitter.com/6ya2gxoX7h — Armando Martínez Arg (PLATA11) (@PLATA11CDMX) November 14, 2022

“¿Se cayó?”, se escucha decir a una mujer atónita en el fondo del clip, al tiempo que otros asistentes corren a auxiliar al artista. De acuerdo con Armando Martínes, el reportero que difundió el video a través de su cuenta de Twitter, el cantante fue evaluado por los paramédicos que se encontraban en el lugar y, afortunadamente, no tuvo que ser trasladado a un centro médico.



Después del angustiante momento que se vivió, la celebración del Mercado de Hidalgo continuó con la presentación de otros artistas que, contrario a su colega, no sufrieron ningún tipo de percance relacionado con el flujo eléctrico, según el diario mexicano ‘La Prensa’.



Aunque no se conocen a ciencia cierta las causas que podrían haber provocado la descarga eléctrica, se especula que el accidente pudo haber estado relacionado con el contacto de la tarima con equipos de alto voltaje. Un error que por poco y termina en tragedia.

