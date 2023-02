Ha pasado tan solo un día desde que Yailin La más viral estrenó su sencillo ‘Chikilio’, junto a la cantante ‘Menor Queen’. Sin embargo, las redes sociales ya se encuentran encendidas tras el lanzamiento, no solo por la letra de la canción, sino también por algunas pistas del video, en el que se le ve bailando y moviendo las caderas aún en estado de gestación.



El pasado 22 de febrero, la dominicana dejó al descubierto su colaboración musical con ‘Menor Queen’, una canción cargada de ritmo, sonidos de tambores y dembow que, lejos de pasar desapercibida por los usuarios, generó toda una ola de críticas, teorías y polémica.

La primera crítica lanzada hacia la artista estuvo relacionada, precisamente, con su intervención musical a un minuto y medio de la canción. Con un brillante enterizo rojo que marca su redondeada barriga de embarazo y una melena rubia, la artista entonó algunos versos que, al parecer, no fueron entendidos por el público. “Si te pasa de la raya, tú misma te vuelve presa. Lo peine e caracole que cuidan a esta princesa”, se escucha decir a Yailin La más Viral en una parte de su intervención.



“Yailin como que solo saca música para República Dominicana, no piensa que hay más países en el mundo, no entiendo nada de lo que canta”, escribió un usuario; al tiempo que otro dijo: “Juro que no entiendo su idioma, o sea, no entiendo nada de lo que dicen”.

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, conocida profesionalmente como Yailin La más Viral, es una rapera y cantante dominicana. Foto: Instagram @yailinlamasviralreal

La letra e interpretación de la canción no fue lo único que llamó la atención de los internautas. También lo hizo el videoclip con el que, según muchos, envió indirectas a Anuel, su expareja y el padre de la hija que viene en camino.



Cuando la cantante dominicana entró a escena, luego de que ‘Menor Queen’ llevase las riendas de la canción por algunos segundos, su enterizo rojo no fue lo único que acaparó las miradas. Enfrente suyo, yacía un coche que primero meció y, luego, volteó para que el público pudiese ver lo que había en su interior.

No se trataba de un bebé, como muchos pensaron inicialmente, sino de una montaña de billetes de cien dólares que dejó mucho a la imaginación de los fanáticos. “¿Es un mensaje para Anuel?”, fue una de las preguntas que sobrevinieron al lanzamiento de ‘Chikilio’.

La cantante encendió las redes con su más reciente sencillo. Foto: YouTube: Menor Queen

Para algunos seguidores, la puesta en escena de Yailin La más Viral hace referencia a la manutención que tendrá que pasarle Anuel una vez nazca su bebé. No obstante, otros teorizan que podría tratarse de un mensaje de independencia, con el que deja claro que podrá costear los gastos con su talento musical.



En medio del clip, la dominicana también se acerca a la cámara y muestra un anillo. Según la revista ‘People’, podría tratarse de su argolla de casada con el trapero puertorriqueño. Sin embargo, hasta el momento, todo son especulaciones.



A la lista de aspectos alrededor de la polémica, se sumó la fecha del lanzamiento, pues se dio unos par de días antes de que Karol G, expareja de Anuel, y Shakira estrenasen el sencillo ‘TGQ’, que está próximo a salir, el 24 de febrero. Ante el estreno de ‘Chikilio’, muchos fanáticos se cuestionaron si en realidad el día elegido fue casualidad o, simplemente, una estrategia.

Aunque la relación de Yailin y Anuel comenzó en medio de críticas, rumores y especulaciones, poco a poco fueron confirmando que su amor era más fuerte. Se casaron a mediados de 2022 y, tan solo unos meses después, anunciaron la llegada de su hija, Cataleya.



Hace tan solo unas semanas, el cantante puertorriqueño dejó al descubierto su separación con Yailin, quien se encuentra en los últimos meses de embarazo.



“Estoy esperando a mi hija, estoy super feliz, Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. Triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos (...) Apoyen a Yailin, ella está trabajando en su música. Es un buen ser humano y tiene un buen corazón, uno no puede juzgar a las personas a lo loco”, señaló Anuel en diálogo con el programa ‘El gordo y la flaca’.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO