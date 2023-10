Video: busetero irresponsable atropella a ciclista por estar mirando el celular

🔵 En las últimas horas se viralizaron las imágenes de un conductor de la línea de colectivos 150 que utilizaba el teléfono celular mientras manejaba y termina embistiendo a un ciclista. 👉 El hecho ocurrió en Mitre y Rodríguez Peña, a unas tres cuadras de la Plaza del Congreso, en el barrio porteño de Montserrat y fue registrado por una de las pasajeras que viajaba en el transporte público que comenzó a grabarlo. 🔹 El hombre chocó a un ciclista del que aún no se conoce el estado de salud porque no se habría efectuado una denuncia. 🗣 “A raíz de no tener actuaciones por denuncias o desplazamientos y de haberse viralizado por la aplicación Tiktok el hecho del colectivero de la línea 150 conduciendo con el celular en mano y luego haber arrollado a una persona a tres cuadras de plaza congreso, se iniciaron actuaciones de oficio, con intervención de la Fiscalía contravencional”, indicaron desde la Policía de la Ciudad.