Video: burlas a experta en etiqueta y protocolo por enseñar a comer tamal con cubiertos

Con la llegada de la Navidad y el Año nuevo, son muchas las personas que se preguntan qué preparar para compartir en familia en estas importantes fechas, pues es un momento de recogimiento y reflexión.



En Colombia existen muchos platillos que se pueden adquirir de manera sencilla y evitar cocinar, entre ellos el tamal, la lechona, el pavo y las carnes frías.



Desde hace unos días circula en las redes sociales el video de Carmiña Villegas, una colombiana experta en protocolo y etiqueta, quien decidió hacer un video mostrando cómo se debe comer un tamal de forma correcta si este llega a la mesa en una reunión familiar.



"Mis recomendaciones para comerse un tamal. El tamal es una comida típica de Centroamérica y algunos países de Latinoamérica, es una masa rellena de carnes y algunas verduras envueltas en una hoja", inicia diciendo la experta.



El primer paso para comerse un tamal adecuadamente, según Villegas, es quitarle la cuerda al tamal en la cocina y con unas tijeras tendrá que cortar el exceso de hojas que tenga.



"Con la ayuda de los cubiertos, separas suavemente las hojas, manteniendo el calor con el que viene el mismo".



Luego de finalizar, "como la hoja no se come, la envolvemos, la recogemos, la dejamos a un lado y ponemos los cubiertos en posición que indica que hemos terminado".



El video se hizo rápidamente viral en las redes sociales y recibió varias burlas: "Recoger el plato y traer otros 4 tamales porque eso no alcanza", "señora, me dieron unos cubiertos plásticos y el cuchillo no corta, ¿Qué procede?", "¿Quién en sano juicio es capaz de comerse un tamal así?"

