Video: boda con show de 'Shrek' se hace viral en las redes sociales: 'Es un sueño'

A través de las redes sociales se viralizó un divertido video en el que se muestra una pareja de recién casados disfrutar de un fiesta temática de 'Sherk', el ogro animado de 'DreamWorks' que ha cautivado a más de un cinéfilo.



El clip suscitó varios comentarios entre los internautas de TikTok que calificaron el momento de envidiable y jocoso, pues muchos insinuaron que deseaban un matrimonio así de auténtico.

Con el audio de fondo de la icónica canción 'Vive la vida loca' que 'Burro' y el 'Gato con botas' interpretan en la escena final de 'Shreck 2', se ve a los novios e invitados disfrutar de la gran fiesta.



El baile inicia con la entrada al gran salón de una joven disfrazada de 'Dama Fortuna', el hada madrina que desea separar a Fiona del ogro para que esta se case con su hijo, 'El Príncipe Encantador'. Allí entra a interpretar su canción 'Yo quiero un héroe'.

Posteriormente en el video se ve cómo los tres personajes de la cinta animada encienden la celebración a punta de coreografías y hasta juegan el limbo.



La fiesta temática al parecer hace parte de la 'hora loca', un paquete de celebración ofrecido por una empresa peruana de eventos llamada 'Alactus Producciones' en el que se ofrecen shows y presentaciones temáticas de películas en fiestas de cumpleaños, matrimonios o cualquier otra celebración.



Además de la cinta animada tienen shows con 'High School Musical y la comedia 'Dónde están las rubias', donde interpretan icónicas escenas de los mismos, como la coreografía musical de la cinta de Disney o el enfrentamiento en la pista de baile de los policías encubiertos con las hermanas Hemsworth.



Ante el divertido festejo los usuarios de la red china no dudaron en comentar la originalidad de la fiesta, al punto que varios afirmaron no querer contraer matrimonio si no era con un festejo en compañía del ogro y sus amigos.



"El sueño de quienes somos fans de Shrek"; "Así me da unas ganas locas de casarme"; "La boda de mis sueños, amo Shrek";"Si mi boda no es así no me caso"; "Me encanta"; "La novia estaba superfeliz"; "Quiero casarme así"; "Ya me dieron ganas de casarme"; "Hasta Daddy Yankee estuvo en esa fiesta de lo buena que estaba", fueron algunos de las reacciones más destacadas en el clip que ya supera las 500 mil visualizaciones.

