Video: Blessd y Ryan Castro son criticados por lanzar dólares en una discoteca

Este 27 de enero, el cantante Blessd se encontraba celebrando su cumpleaños número 24 en un discoteca, al parecer en Miami, Estados Unidos. Él estaba junto a su gran amigo Ryan Castro y publicaron un video mostrando que estaban gastando un fajo de billetes y tirándolos al aire.



Sin embargo, no se esperaban que iban a hacer bastante criticados por esta acción.

Este corto clip fue publicado en las historias de Instagram de Blessd y se puede a los cantantes jugando unos fajos de dólares, e incluso, algunos billetes los tiran al suelo. Aunque el video ya no se encuentra disponible en el perfil del cantante, varios internautas lo replicaron en diferentes cuentas de entretenimiento.



(Lea también: Colombiano viajó en moto desde Medellín a Alaska; así fue la ruta que hizo).



Varias usuarios de las redes criticaron a los cantantes por presumir su dinero, pues para algunos los artistas son “ostentosos y presumidos”.



"Esto tiene más qué ostentoso, huele mal. Tiene más de fondo", escribió una internautas en X.

Algunas personas no criticaron solamente la extravagancia del acto, sino que empezaron hablar de la denominación de los billetes, pues se lograba ver que el primer billete del fajo era de un dólar.



"Billetes de un $1, Anuel tira fajos de $100 y $500. Fui testigo en una disco en Miami donde estaba Anuel tirando money"; "No presumiría tanto y ayudaría a quien lo necesite"; "No hay más 10000 dólares, no sé cuál es el visaje"; "Casi nada porque son de un dólar"; "No hicimos a las personas correctas famosas", son algunos de los mensajes más destacados.



(No deje de leer: Cabas reveló cuál era la canción que le cantaba a su 'Bonita').



Sin embargo, algunos de sus seguidores los defendieron comentado que ellos pueden hacer lo que quieran, ya que han trabajo fuertemente para obtener ese dinero y gracias a su constancia pasaron de tener nada a tenerlo todo.



"Papi que se la gocen tienen todo el derecho, nadie sabe cuantas veces también sufrieron. La buena parceros, Dios los bendiga"; "Los que dicen los del billete de un dólar, les apuesto que no les alcanza ni para la gorra de Blessd", se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Milly Alcock, estrella de ‘House of the Dragon’, es la nueva Supergirl

Joven políglota con dos carreras llora al no encontrar trabajo: 'Necesito dinero'

¿Quiere saber su nivel de inglés gratis? Así lo puede hacer desde la página del Sena