Este domingo 26 de marzo Colombia vivió un sueño: ver a la cantante estadounidense Billie Eilish presentarse por primera vez en el país. Lo hizo nada más y nada menos que como headliner del Festival Estéreo Picnic y en compañía de su hermano y mano derecha en la música Finneas, quien además tiene una carrera como solista.



Dentro de su setlist incluyó sus mayores éxitos, pero también canciones que no han tenido video musical, pero que sus fans corearon. Así, desde el campo de golf de Briceño, sonaron temas como 'I love you', 'Ilomilo', 'NDA', 'Your Power', 'Ocean Eyes' y, por supuesto, 'Happier Than Ever', con la que cerró.

Cada momento fue inolvidable para quienes presenciaron el espectáculo. Sin embargo, hubo uno particularmente especial.



En uno de los interludios, en los que aprovechaba para interactuar con el público, la cantante notó un teléfono celular tirado en la pasarela del escenario. Se acercó a él e inmediatamente dijo: "Ha estado grabando durante 43 minutos", prácticamente lo que llevaba de show. Lo curioso es que en lugar de dejarlo en su lugar decidió tomarlo, grabar un video tipo selfie y enfocar al público, que no pudo evitar gritar a todo pulmón de la emoción.

Pues bien, apareció el afortunado dueño del celular, quien contó cómo logró su cometido.



En primer lugar, amarró una cuerda y la aseguró con cinta, para que esta no se despegara. Luego le puso un forro bastante resistente, pues el plan era tirarlo con la mayor fuerza para que alcanzara a llegar al escenario.



Para ello, Jacobo se aseguró de llegar a la 1 p.m. -pese a que el concierto empezaba a las 11:15 p.m., más de 10 horas después- y así logró estar en primera fila. Para el momento en que sonó 'Oxytocin' y Billie les pidió a todos que se agacharan y saltaran muy alto, el joven lo aventó a la tarima.



Al final, fue un acto de valentía que podía resultar muy mal o muy bien y, por fortuna, llenó de alegría no solo a Jacobo, sino a todos los presentes.



Aquí puede ver el storytime completo:

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS