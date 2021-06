Baile de comunidad LGBTI frente a iglesia de San Gil causó polémica

Este lunes 22 de junio se realizó un polémico ‘performance’ frente a la catedral de la Santa Cruz del municipio de San Gil, Santander, por parte de algunos miembros de la comunidad LGBTIQ+.



Varios videos que han circulado en redes sociales dejan ver el momento cuando un gran número de personas se reúnen a las afueras de la sede religiosa del municipio mientras danzaban al estilo ‘Vogue’.



En el baile se ve a una mujer bailando con el torso semidesnudo y en ropa interior, razón por la cual se han despertado todo tipo de comentarios.



Según informó ‘Blu Radio’, uno de los asistentes dijo “la religión no puede oprimir nuestra forma de amar. Amor es amor y el paro debe ser diverso, inclusivo y libre de estereotipos. Somos amor, somos diversidad”.



Se trató, al parecer, de un evento conmemorativo dentro del marco del paro nacional que inició el pasado 29 de abril.



De acuerdo con Julián Tangua, vocero del Colectivo Popular Guane, se eligió esa locación sin ningún tipo de doble intención, pues es el punto de eventos del municipio.



“Una de las chicas que hacía parte de la movilización señaló que tenía un ‘show’ preparado y lo hizo. Afuera de la catedral es el único espacio cultural del municipio. Allí, los hinchas han celebrado, también se han realizado actos políticos y van hasta borrachos”, puntualizó a ‘Blu Radio’.



Una de las chicas que hacía parte de la movilización señaló que tenía un 'show' preparado y lo hizo.

Por otra parte, un miembro de la comunidad católica declaró su descontento con el acto a ‘Caracol Radio’.



“Pueden hacer sus locuras en otro lado, pero no frente a niños, familias y sectores de la comunidad que no comparten estas ideas, orientaciones sexuales e ideologías”.



Tangua, sin embargo, le salió al paso a las críticas y dijo que “se escandalizan por lo que pasó frente a la catedral, pero no por lo que pasa dentro de las iglesias. Entonces prohíban todo tipo de actividades diferente a las religiosas en el atrio, el problema real es que rompe con los estereotipos y les molesta”.



Por el momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial de la alcaldía municipal o de alguna entidad gubernamental para solventar las quejas por el acto.

