Las buenas obras del ‘youtuber’ Yeferson Cossio

Yerferson Cossio, ‘influencer’ y ‘youtuber’ colombiano, ha dado qué hablar en más de una ocasión debido a los particulares retos que lleva a cabo.



Estos suelen quedar registrados en diferentes clips que publica en su cuenta de Instagram. En ocasiones sale con acciones por completo descabelladas y que rozan el absurdo, sin embargo, también tiene momentos aplaudidos por la comunidad digital en general.



Cossio ha realizado obras benéficas que ayudaron a ancianos, jóvenes, niños y otras poblaciones.



Conozca algunas de estas.

Donación de colchones a un ancianato

A comienzos de marzo de este año, Cossio y Cintia, su hermana, donaron 90 colchones al ancianato de Fundacol, una fundación situada en la ciudad de Medellín.



En una publicación en su cuenta de Instagram, Cossio presentó el proceso de entrega de los colchones y también la interacción que tuvo con algunos de los ancianos que viven en este lugar.

Donación de zapatos a niños y adolescentes

En noviembre del año pasado, en alianza con una tienda virtual de venta de zapatos, Cossio donó 54 pares de zapatillas deportivas a un grupo de niños pertenecientes a una fundación de Medellín.



Por medio de un video en su cuenta de Instagram mostró la experiencia que vivió junto a su hermana, quien también ayudó con esta causa social.

La casa de doña Carmen

En septiembre de 2020, Cossio realizó una publicación en su cuenta de Instagram para contar la historia de doña Carmen, una mujer, de 88 años, quien fue víctima del conflicto armado.



“Los paramilitares asesinaron a sus hijos en su cara, fue desplazada por la violencia, vio morir a sus esposo y su hija tiene varios problemas de salud. Gracias a la Corporación Mirada (fundación) que me dio a conocer este caso y me permitió ayudar a doña Carmen. Esto me hace sentir que mi vida vale la pena”, fueron las palabras que acompañaron el ‘post’.



Cossio recaudó dinero para comprarle una casa propia a doña Carmen.

Adopción de perros

En su momento, Cossio compartió la historia de vida de algunos caninos que adoptó. Sus periplos con los ‘amigos peludos’ los dio a conocer mediante publicaciones en su cuenta de Instagram.



En octubre del año pasado publicó un ‘post’ hablando sobre Miranda y Panchita, dos perritas que acogió.



“Miranda: la patimocha, es una ancianita que ha sufrido mucho en la vida. Ahora nosotros le vamos a dar el amor que merece (...) Panchita, también es medio anciana y tuvo un accidente que hizo que no pudiera volver a apoyar bien una de sus pata”, comentó.

Un mes después compartió otra publicación en la que habló sobre Bellota, otra perrita que adoptó:



“Les presento a la nueva integrante de la familia Cossio, Bellota. Como todos mis otros nueve perros, ella desafortunadamente tuvo que sufrir mucho para llegar a mí. Era una perrita callejera, la adoptaron, pero quien la adoptó la tiró desde un tercer piso”.

A comienzos de este año, Cossio realizó otra publicación en Instagram para hablar de una nueva adopción. En esta ocasión, así como en las anteriores, acogió a un animal con cierta condición de vulnerabilidad.



“Les presento a esta otra patimochita. Ella fue atropellada por un carro y perdió una de sus patas traseras”, mencionó.

Donación de dinero a víctimas de abusos policiales

De acuerdo con un artículo escrito en este medio, debido a la situación que vive el país por el paro nacional y pensando en las personas que resultaron heridas en medio de las manifestaciones, Cossio decidió destinar parte de las ganancias de un sorteo para ayudar a las víctimas de abuso policial.



Por medio de unas historias de Instagram, comunicó que “el 50 % del dinero recolectado va a ir para las víctimas de la policía en estas manifestaciones. Estimo que se donarán unos 500 millones de pesos”.

